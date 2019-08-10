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Puno

Orden de presentación del Concurso de Sicuris Cancharani 2019

Este domingo 18 de agosto se desarrolla esta actividad en la explanada del cerro Cancharani.
Orden de presentación del Concurso de Sicuris Cancharani 2019

Orden de presentación del Concurso de Sicuris Cancharani 2019

10 de Agosto del 2019 - 07:18 » Textos: Difusión » Fotos: Difusión

ORDEN DE PRESENTACION PARA El XLII CONCURSO DE SIKURIS

VIRGEN DE CANCHARANI 2019

CONJUNTOS EN CALIDAD DE EXHIBICION

HORA DE INICIO : 10:00 de la mañana.

1 ORGANIZACIÓN CULTURAL SICURIS TODO PODEROSO “INGENIERIAS”- OCSTPI B

2 CONJUNTO DE SICURIS LEGENDARIO QHENY SANKAYO B

3 SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV B

4 AGRUPACION CULTURAL DE ARTE MILENARIA SIKURIS MUJU MARKA B

5 ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO A

6 CENTRO CULTURAL AYARACHIS DE URAAYLLU-CUYOCUYO- SANDIA C

7 AGRUPACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS SIKURIS 29 DE SETIEMBRE- CONIMA B

8 ASOCIACION CULTURAL SIKURIS VIENTO ANDINO 8 DE DICIEMBRE SANTA LUCIA B

9 ASOCIACION SICURIS RAICES ANDINOS LOS QUECHUAS- ASIRAQ- SANTA LUCIA B

10 AGRUPACION SENTIMIENTO CULTURAL SIKURIS “19 DE SETIEMBRE”- HUANCANE B

ORDEN DE PRESENTACION XLII CONCURSO DE SIKURIS

VIRGEN DE CANCHARANI 2019

1 ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN B

2 ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO B

3 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO A

4 CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA B

5 CONJUNTO DE SICURIS DEL BARRIO MAÑAZO A

6 CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA B

7 CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA” A

8 CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO B

9 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO A

10 SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA B

11 ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE A

12 CONJUNTO DE ARTE Y CULTURA COMUNIDAD DE "LUPAKA" B

13 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" A

14 ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA B

15 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO A

16 ASOCIACION CULTURAL INTERCONTINENTALES AYMARAS - "HUANCANE" B

17 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO A

18 ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA B

19 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO A

20 AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE B

21 ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS KALACAMPANA - CHUCUITO A

22 GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO B

23 AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL "HUARIHUMA" ROSASPATA- HUANCANE B

24 CONJUNTO DE SICURIS "PROYECTO PARIWANAS HUANCANE" B

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Concurso de Sicuris Folclore Puno

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