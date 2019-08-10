Orden de presentación del Concurso de Sicuris Cancharani 2019

ORDEN DE PRESENTACION PARA El XLII CONCURSO DE SIKURIS
VIRGEN DE CANCHARANI 2019
CONJUNTOS EN CALIDAD DE EXHIBICION
HORA DE INICIO : 10:00 de la mañana.
1 ORGANIZACIÓN CULTURAL SICURIS TODO PODEROSO “INGENIERIAS”- OCSTPI B
2 CONJUNTO DE SICURIS LEGENDARIO QHENY SANKAYO B
3 SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV B
4 AGRUPACION CULTURAL DE ARTE MILENARIA SIKURIS MUJU MARKA B
5 ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO A
6 CENTRO CULTURAL AYARACHIS DE URAAYLLU-CUYOCUYO- SANDIA C
7 AGRUPACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS SIKURIS 29 DE SETIEMBRE- CONIMA B
8 ASOCIACION CULTURAL SIKURIS VIENTO ANDINO 8 DE DICIEMBRE SANTA LUCIA B
9 ASOCIACION SICURIS RAICES ANDINOS LOS QUECHUAS- ASIRAQ- SANTA LUCIA B
10 AGRUPACION SENTIMIENTO CULTURAL SIKURIS “19 DE SETIEMBRE”- HUANCANE B
ORDEN DE PRESENTACION XLII CONCURSO DE SIKURIS
VIRGEN DE CANCHARANI 2019
1 ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN B
2 ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO B
3 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO A
4 CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA B
5 CONJUNTO DE SICURIS DEL BARRIO MAÑAZO A
6 CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA B
7 CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA” A
8 CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO B
9 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO A
10 SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA B
11 ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE A
12 CONJUNTO DE ARTE Y CULTURA COMUNIDAD DE "LUPAKA" B
13 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" A
14 ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA B
15 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO A
16 ASOCIACION CULTURAL INTERCONTINENTALES AYMARAS - "HUANCANE" B
17 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO A
18 ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA B
19 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO A
20 AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE B
21 ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS KALACAMPANA - CHUCUITO A
22 GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO B
23 AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL "HUARIHUMA" ROSASPATA- HUANCANE B
24 CONJUNTO DE SICURIS "PROYECTO PARIWANAS HUANCANE" B