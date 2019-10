​Otro patrullero de la policía termina estropeado en Puno

Un nuevo accidente de tránsito se registró este último domingo en la ciudad de Puno. Los hechos se reportaron en horas de la tarde en la entrada al centro poblado de Salcedo, donde un patrullero de la Policía Nacional del Perú (con placa de rodaje PD-776) chocó con con auto color rojo marca Yaris.

Según vecinos del lugar, el policía conducía a gran velocidad por lo que su unidad vehicular terminó volcada. Agregaron que el conductor posiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, el mismo que no quiso bajar del vehículo, lo que provocó aun más la molestia de los pobladores, quienes empezaron a insultarlo y hasta querer agredirlo físicamente. Mencionaron que por ser policía tenia derechos.

Afortunadamente, tanto las personas que viajaban en los vehículos, como los transeúntes que se encontraban en el lugar, no resultaron heridos de gravedad, solo con golpes leves, los cuales fueron trasladados al hospital regional Manuel Nuñez Butrón. El personal policial llegó hasta la zona para realizar las diligencias del caso y someter a los chóferes a los exámenes de ley e investigarán las causas de este accidente que no trajo consecuencias que lamentar. El conductor señaló en su defensa que por la lluvia registrada en horas de la tarde, perdió en control del vehículo e impacto con el otro. Pobladores del lugar dijeron que no es la primera ves que pasa un accidente por la zona.