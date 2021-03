Un médico que trabaja del hospital III de EsSalud Puno, fue violentamente agredido luego de comunicarle a los familiares de un paciente COVID-19 sobre su fallecimiento. Entre los agresores se encuentra un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se trata del doctor emergenciólogo, Eder Lennart Sairitupa Flores, quien se encontraba de turno y tuvo que comunicarle a tres integrantes de una familia el lamentable deceso de su pariente de iniciales F.V.V. (61), este tenía comprometido el 95% de los pulmones. Furiosos por la situación el efectivo policial (hijo de la víctima) y otras personas terminaron agrediendo al profesional de la salud.

“(…) después de comentarle el fallecimiento (de su familiar) él (agresor) vino con unos amigos, según ellos para sacar el cadáver del paciente COVID, le indicamos que no se puede que hay un protocolo para movilizar los cuerpos, ellos vinieron agresivamente contra nosotros con amenaza de muerte que nos van a matar y en ese afán me agredieron directamente, me empujaron, me patearon y me tumbaron al piso, pasaron sobre la seguridad y nos maltrataron”, comentó Sairitupa Flores.

Los agresores fueron trasladados a la comisaría sectorial de Puno, mientras que el galeno tuvo que recibir atención médica. El diagnóstico actual del médico es trauma abdominal y contusiones en la cabeza, hematomas y se está a la espera de la valoración por el neurocirujano para evaluar posibles daños a su salud.

Finalmente, luego de ser atendido, el emergenciólogo se trasladó a la referida comisaria para interponer la denuncia contra las personas que lo golpearon. Por su parte la Red de EsSalud Puno confirmó los hechos y deploraron “la actitud violenta de los familiares del paciente fallecido”.

El doctor luego de recibir atención médica (Foto: Diario Los Andes)

