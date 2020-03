Padres de familia de Puno cuestionan clases virtuales

El Ministerio de Educación (Minedu) ha causado diversas opiniones al anunciar que en estos días de cuarentena, la educación para los estudiantes de Educación Básica Regular será vía virtual.

Al respecto, muchos padres de familia manifestaron que los más perjudicados con dicha medida, serán los estudiantes de las zonas rurales; puesto que, en esas jurisdicciones no cuentan con el servicio del internet.

Señalaron que lo implementado por el Minedu es otra cachetada a la pobreza.

DREP. Por su parte, el titular de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), Mario Benavente Llerena, sostuvo que inicio de las actividades académicas en las instituciones de Educación Básica Regular(EIB) se han visto perjudicados por la presencia del coronavirus (Covid - 19) en el territorio patrio.

Por lo cual, la máxima entidad de la educación a nivel nacional está implementado la estrategia denominado “Aprendo en casa”,programas que se transmitirán vía internet, televisión y radios locales.

Estos dos últimos medios son dirigido especialmente para los educandos de lugares alejados de las ciudades.

Hasta el cierre de la presente edición, las autoridades correspondientes no precisaban los horarios en que se emitirían dichos programas.

Benavente Llerena invocó a los progenitores a coadyuvar en la educación de sus menores hijos.

La alternativa también sería para que los estudiantes organicen sus tiempos en sus casa.

UGEL. A su turno, David Cornejo Mamani, diretor de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno, señaló que las clases virtuales no se considerarán como avances académicos; ya que, la enseñanza no será tan igual como la educación presencial.

Para él, la estrategia ayudará a reforzar algunas capacidades de los educandos respetando el aislamiento social obligatorio que rige en todo el Perú.

Finalmente, según el secretario del Sindicato Único de trabajadores del Sector Educación (Sutep), Moises Chipana Chipana, la educación virtual no funcionará en la región de altiplánica.