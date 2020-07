Peligra producción de oxígeno medicinal en la región Puno

El Gobierno Regional de Puno y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELBT) firmaron un convenio para la producción de oxígeno medicinal en el hospital regional Manuel Núñez Butrón de la capital regional, pero la intención está a punto de frustrarse.

Ocurre que el PELBT tiene una planta de nitrógeno en el distrito de San Antón, de la provincia de Azángaro, la cual debió ser trasladada el último martes a la ciudad de Puno.

Sin embargo, por oposición de los pobladores de San Antón, el traslado no pudo efectuarse, quedanod en suspenso la urgente producción del oxígeno medicinal en esta planta. El director ejecutivo del PELBT, Julver Vilca Espinoza, confirmó que existe esta oposición, basada en el argumento de que la planta ya no volverá y que es necesaria para el desarrollo ganadero de la zona.

En tal sentido, el funcionario señaló que dialogarán con los pobladores que cuestionan el traslado para hacerles entender que la urgencia es salvar vidas humanas afectadas con el coronavirus.

Con esta planta se pensaba producir tres metros cúbicos diarios del insumo, lo que incluso es insuficiente para lo que se requiere en los hospitales.

La Defensoría del Pueblo advirtió que se necesitan al menos cuatro plantas de generación de oxígeno para las próximas semanas. En Puno, solo se tiene una planta privada que también proveía a Arequipa y Madre de Dios.



ORGANIZACIONES. Desde la semana pasada, un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidió convocar a una campaña de solidaridad con el propósito de elaborar ivermectiva (para casos no complicados) y oxígeno medicinal.

El vocero del Club de Leones, Marco Torres Pacheco, dijo que están planificando a una jornada de recolección de fondos para la compra de cilindros y equipamiento de una planta.

“Las autoridades no tienen voluntad de trabajar, están concentradas con sus burocracias, no vamos a esperar que reaccionen, podría ser muy tarde”, comentó.

La sociedad civil ya se movilizó para la elaboración de ivermectina, medicamento que está siendo distribuida a los efectivos de la Policóa Nacional del Perú en la ciudad de Juliaca.

La reserva de oxígeno hace prever que solamente se podría atender a 59 pacientes afectados por la COVID-19, se informó por la Defensoría del Pueblo.