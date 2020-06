Presidente de la UNAJ: “Estamos prestando los equipos biomoleculares sin condiciones”

El desencuentro entre el gobernador Agustín Luque Chaiña y el presidente de la Universidad Nacional de Juliaca, Freddy Martín Marrero Saucedo, continuó ayer, poniendo en peligro el funcionamiento del laboratorio biomolecular instalado en la Diresa para detectar casos de coronavirus.

Luego de que Correo denunciara ayer que el Gobierno Regional de Puno no había tramitado la prórroga del convenio interinstitucional para la utilización de los equipos biomoleculares, el director de la Diresa, Jorge Montesinos, se comprometió a visitar la UNAJ en compañía del gobernador Luque Chaiña.

DESPLANTE. No obstante, la cita nunca llegó a concretarse porque el gobernador nunca llegó a las instalaciones de la UNAJ como era el compromiso.

“No hemos tenido la mínima cortesía del Gobierno Regional de Puno de mencionarnos que la UNAJ tiene sus equipos en el laboratorio, tampoco se pueden hacer coordinaciones, porque notamos desinterés”, insistió Marrero Saucedo.

“Nosotros imaginamos que ya no necesitan los equipos, por esa razón no están interesados en renovar el documento formalmente”.

Al ser consultado si había alguna condición para que la UNAJ prestara sus equipos, el presidente de la Comisión Organizadora dijo que no.

“No hemos puesto ninguna condición, es más, la Diresa no sabía que existían estos equipos en la región Puno, porque lo compramos para nuestros estudiantes, somo nosotros los que hemos tenido la iniciativa”.

CORRETEO. El titular de la Diresa, Jorge Montesinos, se dirigió a la UNAJ el pasado jueves por la tarde, llevó consigo un documento en físico en donde pedían renovar el convenio, insistiendo que Agustín Luque asistiría a la cita.

El gobernador declaró para otro medio local esa misma tarde que no había tenido tiempo para acudir a la UNAJ, en donde insinuó que se quedaría con los equipos por la fuerza, ya que se trata de un tema de salud.

Es decir, no existe intención clara del Gore para renovar el convenio, documento que le da legalidad a todo lo actuado y lo que llegara a pasar después. Respecto al número de pruebas procesadas, tampoco se dio respuesta.