Presidentes no aceptaron convenio con Ferbam por cobros en el 2019

El actual miembro de la Comisión de Fiscalización de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno y expresidente del conjunto Tobas Central, Efraín Sullca Quispe, denunció que los directivos de la Federación Regional de Bandas de Músicos (Ferbam) cobraron alrededor de 500 soles a las bandas nacionales a mil soles a bandas extranjeras en la festividad Virgen de la Candelaria 2019, y que la banda que no pagaba ese monto sencillamente no ingresó al estadio Enrique Torres Belón en el momento del concurso. Con ello, dijo, los más perjudicados habrían sido los presidentes de los diferentes conjuntos de danzas, puesto que ellos tuvieron que asumir el gasto extra.

En horas de la tarde del último miércoles, la Ferbam emitió un comunicado dejando entrever que no participarán en la Presentación Oficial de la festividad que se desarrollará hoy en el Coloso de Piedra, puesto que los presidentes de los conjuntos de danzas de trajes de luces no aprobaron la firma del convenio; sin embargo, Sullca Quispe indicó que ellos no aprobaron la propuesta del convenio porque no quieren que se siga cobrando a las bandas que ingresan al estadio.

Según el integrante de la Comisión Fiscalizadora, los directivos de la asociación de bandas nunca rindieron cuentas a nadie de los cobros efectuados en los años pasados y el no participar sería un capricho. Acotó que solo el 20 % de las bandas están afiliados en la citada organización de músicos y se estaría creando otra organización.

Por su parte, el presidente del ente cultural de Puno, Jorge Ramos Loaiza, indicó que están buscando los puntos en común y los acuerdos finales se tendrían en horas de la tarde de ayer, pero hasta el cierre de la edición no se supo las disposiciones.

Diario Correo trató de contactarse con el presidente de la Ferbam, Benjamín Velásquez, para corroborar la situación, pero este no contestó el celular.