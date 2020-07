Prestatarios vuelven a protestar en Juliaca

Centenares de prestatarios de las entidades financieras de Juliaca volvieron a protestar en las calles de esta ciudad, exigiendo congelamiento de las deudas por el lapso de un año.

César Huasaca Abarca, uno de los dirigentes del Frente de Defensa de Prestatarios, señaló que no cesarán en las protestas hasta conseguir atención a su reclamo. “Durante la cuarentena no hemos podido trabajar, no hay dinero para pagar, por eso pedimos que se congelen las deudas”, agregó.

Centenares de manifestantes iniciaron la protesta desde la plaza Bolognesi, luego recorrieron por el jirón Mariano Ñúñez, llegando hasta el Centro Comercial, donde se encuentran la mayor cantidad de entidades financieras. Esta vez, los manifestantes portaban pancartas y cacerolas.