Proponen la reelección inmediata de autoridades

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política , presidida por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) su informe final, que contiene doce propuestas legales, que serán evaluadas por el Ejecutivo en las próximas semanas antes de ser enviadas al Congreso de la República para su discusión.

El documento incluye propuestas de cambios normativos, presentados en cuatro ejes, y diseminadas en doce proyectos legislativos. Al mismo tiempo, la Comisión también ha señalado una serie de recomendaciones sobre materias que complementan las propuestas legales.

En opinión de los integrantes de la Comisión, eligieron el camino de presentar una propuesta ambiciosa, integral, pero realista y viable para que pueda concretarse en los plazos del cronograma electoral, camino al Bicentenario, en el 2021.

Los ejes. El primer eje se basa en medidas centradas en combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas, como por ejemplo, regular mejor la inmunidad parlamentaria, la adecuada fiscalización del financiamiento político y su sanción efectiva en caso se use dinero ilegal y una mejora en la fiscalización del desempeño de las autoridades subnacionales.

El segundo eje analiza y propone mejoras a las organizaciones políticas y la representación. De esta forma, se sugieren cambios en la inscripción de los partidos políticos sustituyendo la cuestionada adhesión de firmas, que solo ha servido para reproducir prácticas ilegales y ser foco de corrupción. Se propone, también, democratizar las organizaciones políticas a través de elecciones internas abiertas, simultáneas, obligatorias, realizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con resultados vinculantes. A estas medidas se suman mayores precisiones para la cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales. No más partidos que no tengan representantes, que se quieran retirar o no participen. No más partidos que mantengan la inscripción y luego sean vientres de alquiler.

El tercer eje abarca la participación electoral y política de los ciudadanos. Medidas como la incorporación progresiva del voto postal para ciudadanos residentes en el extranjero, un pago monetario a los miembros de mesa y una mejor gestión el día de la jornada electoral, el voto en los centros penitenciarios y centros hospitalarios, así como la reducción del plazo de la prohibición de publicación de encuestas a solo 24 horas mejorarán la participación ciudadana.

Campañas

Tipos de financiamiento político

Hay dos tipos de financiamiento político público: directos (que reciben si tienen representantes en el Congreso) e indirectos (la franja electoral en medios). Lo que la comisión propone es ampliar y distribuir de manera más equitativa el financiamiento público indirecto y permitir el financiamiento público directo para campañas electorales.