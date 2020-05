Puneños adquieren productos altiplánicos en agromercados itinerantes

La Dirección Regional Agraria de Puno (DRAP) realiza los agromercados itinerantes denominado de la “Chacra a la Olla” en varios ámbitos de la región Puno. El titular de la referida institución, Alexander Castillo Venegas, informó que los puneños consumen los productos orgánicos de la zona (Quinua, Cañihua, Lecha, papalisa, izaño, chuño, tunta, trucha, carne de alpaca y otros); por lo cual, se agotarían muy rápido.

Estimó que 4 millones de soles se movió desde que se iniciaron las ferias y 100 productores están siendo beneficiados.

En otro momento, dijo que las desinfecciones (fumigaciones) ya no se realizarán de manera obligatoria, tal como lo venían haciendo desde anteriores semanas, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que la desinfección de lugares públicos (calles, plazas, mercados, etc) no ayudan en evitar la propagación del peligroso coronavirus.