Puno: 23 muertos en poco más de 100 días de cuarentena por COVID-19

De acuerdo con el reporte N°72 del Comando Covid-19 de Puno, la cifra de fallecidos por coronavirus alcanzó los 23 durante los 102 días de cuarentena decretada por el Gobierno.

El número de casos confirmados son 888 y se estima que, la próxima semana estaremos superando los mil contagios.

La provincia de San Román lidera las estadística con 505 casos confirmados; el dato más preocupante es que, solo en la ciudad de Juliaca, se han reportado 18 muertes. Mientras que, en el ámbito de la provincia de Puno son 138 los pacientes que ahora padecen el coronavirus.

Desde el Comando covid-19 se advierte un colapso de los servicios sanitarios del hospital Carlos Monge Medrano.

El director de este nosocomio, Fredy Velásquez, informó que se tienen en la actualidad ocho camas implementadas para atender a contagiados; aunque seis de ellas están ocupadas. De cara a un futuro próximo, el panorama es adverso y se prevé utilizar un centro de contingencia con 23 camas, ubicadas en el hospital Materno Infantil.

EDUCACIÓN. Desde el nivel central se han estado ensayando propuestas para cerrar brechas en este sector. La emisión de la Resolución Ministerial N°229-2020, que dispone el inicio de clases presenciales en sectores rurales libres de covid-19 y con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad ha generado controversia.

El director regional de Educación, Mario Benavente, califica de inviable esta disposición, pues las condiciones no están dadas. Uno de los argumentos esgrimidos por el funcionario es que el desplazamiento de docentes podría desencadenar contagios en comunidades y centros poblados. Además, la infraestructura no presta ninguna garantía. “Algunos colegios no tienen ni agua, menos desagüe”, advierte.

TRANSPORTE. Mientras tanto, el director regional de Circulación Terrestre, Henry Vargas, adelantó que el inicio de la fase 3 de la reactivación económica significará el reinicio del servicio de transporte interprovincial. Son 225 empresas de transporte que aglomeran a unos 5 mil transportistas las que están a la espera de volver a las carreteras.

“Obviamente cada uno de los empresarios deben estar registrarse en el Sistema Integrado para covid-19 (Sicovid) para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos para brindar este servicio”, señaló.