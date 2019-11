Puno: Agustín Luque y Walter Aduviri se acusan de ser cobardes

Síguenos en Facebook

Walter Aduviri Calisaya y Agustín Luque Chaiña, son los protagonistas de una historia que inició con el sueño de gobernar la región y ahora se termina por las diferentes circunstancias que otorga el poder.

El primero, desde la cárcel acusó a quien hoy gobierna la región Puno, de ser un cobarde y no dar la cara frente a la población juliaqueña que, efectivamente, lo acusa de ser el responsable de que se haya "mutilado" parte del gramado de juego del estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de los Vientos.

En una escueta carta Aduviri escribió: "...Luque no seas cobarde, asume tu responsabilidad y deja de estar escondiéndote en los troles de tus trabajadores y da la cara a la población juliaqueña, sobre la destrucción del estadio....".

NO SE CALLA. Obviamente la respuesta no se hizo esperar y Luque le respondió en un tono ciertamente confrontacional.

"¿Quién dio la cara en la campaña? Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad desde el primer momento y hoy en estas circunstancias estamos haciendo lo mismo", comentó el gobernador regional encargado.

En relación al contenido de la carta lamentó las expresiones de Aduviri e indicó que cada uno está asumiendo la responsabilidad de sus actos.

Sobre el estadio aseguró no haber ordenado ninguna modificación y remarcó que en ningún momento hubo una alteración a algo que está en el expediente técnico.