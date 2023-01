Ante las declaraciones de la presidenta Dina Baluarte, sobre “Puno no es el Perú”, el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, lamentó enérgicamente las declaraciones de la Jefa de Estado y la declaró como persona no grata a través de la Resolución de Alcaldía N° 033, de la misma manera firmó el acuerdo de Concejo Municipal que pide la renuncia al cargo de la mandataria.

Aunque luego hubo una aclaración e inclusive disculpas, el burgomaestre consideró que el agravio ya estaba hecho. “El Concejo en pleno ya acordó solicitar su renuncia”, destacó el burgomaestre.

Declaraciones

“...queremos recordarle a la presidenta que Puno es la Capital del Folclore Peruano, (…) la Candelaria es Patrimonio ante la Unesco, Puno ha tenido un Club Deportivo Alfonso Ugarte, (…) el Club Binacional representa a Puno y juega en la liga peruana; la pregunta de donde ella dice que no somos o no pertenecemos al Perú. No somos terroristas, nosotros somos agricultores, somos ganaderos, gente emprendedora, empresarios, microempresarios ella nos ha tildado de muchas cosas que rechazamos rotundamente”, sostuvo la primera autoridad.