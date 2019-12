Puno: alcalde recibe críticas por refacción del mercado Central

En vísperas de culminar el año 2019, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, fue partícipe de la ceremonia de entrega del remozado mercado Central de la Ciudad Lacustre.

En este proyecto se invirtió S/1 millón 600 mil soles y se ejecutó en 170 días calendario. Los componentes refaccionados fueron la cobertura, servicios higiénicos, tuberías, desagüe e iluminación.

Descontento. Empero, a través de las redes sociales, los ciudadanos mostraron su descontento porque, los trabajos de remodelación no han contemplado temas como la uniformidad de los diferentes puestos de venta.

Diario Correo, constató el día de ayer que, en realidad los trabajos de remodelación en estra obra emprendido por la comuna puneña continúan.

“En los servicios higiénicos todavía no hay agua y recién serán puestos en funcionamiento en unos días”, aseguró un comerciante.

Está claro que, los comerciantes retornarán en su totalidad a sus puestos de venta el 6 de enero del presente año; evidentemente algunos de ellos mantendrán la infraestructura consistente en puertas de madera. “Algunos de nosotros hemos invertido en puertas enrrollables, es cierto no hay uniformidad”, recalcó uno de los comerciantes.

En un breve recorrido se pudo constatar que algunos de los propietarios de puestos decidieron no realizar modificación alguna.

La autoridad edil, en los últimos días se ha dedicado a realizar diferentes actividades vinculadas a las entregas de algunas pequeñas obras y la adquisición de maquinaria. Algunos de los dirigentes han cuestionado de malo el primer año de gestión de Ticona.