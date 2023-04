El director regional de Educación, Rómulo Borda, refirió que, a través del Consejo Regional se está buscando una declaratoria de emergencia de las infraestructuras educativas de la región Puno. Y es que, únicamente el 7% de los locales escolares, están en condiciones óptimas.

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Cultura reinició trabajos de restauración en el Templo Santa Cruz de Jerusalén en Juli - Puno

Información proporcionada por el funcionario, da cuenta que, el otro 93%, requieren atención inmediata. “De ese porcentaje, el 70%, de estas edificaciones requiere un cambio urgente”, subrayó. Además, el titular del referido sector, advierte otra situación a superar. “Esta información puede variar un poco, hay institiciones donde no se ha hecho entrega de la obra, no se hizo la liquidación, esto podría aminorar, pero no es significativo”, añadió.

Emergencia

“Por esta razón, hemos pedido al Consejo Regional, que se declare en emergencia las infraestructuras educativas de la región, no solo en Educación Básica Regular, sino también en educación superior, teniendo en cuenta la proximidad del licenciamiento, esto no será posible si no cuentan con las condiciones adecuadas”, remarcó Borda.