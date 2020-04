Puno cuenta con solo ocho respiradores para COVID-19

El jefe del Comando Regional COVID-19 en Puno, Roel Oré Quispe, informó que entre los hospitales (Minsa y EsSalud) de Puno y Juliaca se cuenta con ocho camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cada cual con su ventilador, para atender posibles cuadros de la COVID-19. Asimismo, se tiene un adicional de 16 camas para casos graves, aunque estos carecen de respiradores artificiales, según adelantó a Correo, durante el inventariado que realizan en toda la región altiplánica.

Lo preocupante es que la región Puno no tiene condiciones y las autoridades tampoco han propiciado la concreción de un hospital COVID-19, como ha dispuesto el Comando Nacional, liderado por la exministra Pilar Mazzetti. “Hemos hecho evaluaciones de infraestructura, pero no es el único aspecto”, declaró. El lunes de la próxima semana debe concluir el trabajo de inventario, esto no solo implica infraestructura, sino también equipamiento y personal asistencial. Asimismo, se está viendo el potencial de las clínicas privadas de la región Puno. “Es necesario ver en qué condiciones están”, aseveró.

Respecto a las coordinaciones con el Comando Nacional COVID-19, Oré Quispe señaló que existe un plan que implica visitas regionales, lo que hace suponer que la semana entrante estaría llegando la doctora Mazzetti, aunque ello deberá coordinarse.

De otro lado, el médico también se pronunció sobre el inicio de la temporada de heladas en la región Puno. Esto a propósito de que Senamhi pronosticó el bajón de temperaturas en la sierra central y sur. “Es verdad que viene el proceso estacional, lo que podría generar confusión porque tendremos personas con gripe, cuyos síntomas son similares a la COVID-19”, reflexionó.

Sin embargo, señaló que las pruebas rápidas y una correcta información serán las armas para evitar confusión y pánico.