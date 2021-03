El médico Juan Ismael Mamani Huarsaya, en una breve ceremonia, asumió el cargo de director de la red de Salud de San Román, en reemplazo de Jorge Sotomayor Perales, quien dejó el puesto para hacer campaña proselitista como candidato al Congreso de la República.

El flamante funcionario sostuvo que asume el cargo en una coyuntura crítica, anunciando que continuará trabajando en la lucha contra la COVID-19, pese a las limitaciones de profesionales que existe en el nosocomio Carlos Monge Medrano y otros establecimientos de salud.

“Dificultades hemos tenido con el oxígeno, pero esa situación ya se ha superado. En un principio hemos pasado momentos críticos como la falta de camas UCI y otros”, sostuvo.

Una vez conocida la designación de Mamani Huarsaya, algunos profesionales del sector salud dijeron que el galeno ya ocupó el cargo de director del hospital Carlos Monge Medrano en 2019. Ese año, en su condición de anestesiólogo, habría incurrido en una grave falta al haber participado en una intervención quirúrgica en aparente estado de ebriedad.

Ante la denuncia, los policías y Ministerio Público intervinieron el nosocomio y realizaron una serie de diligencias. Al respecto, el flamante director de la Red de Salud, respondió que “no tengo ninguna denuncia, tendrán que demostrar. Yo les puedo decir que en esta institución trabajamos varias personas y a algunos de mis colegas no se le dio el gusto del cobro extra a pacientes, por eso me denunciaron como un acto de venganza”. Pero, admitió que no sabe en qué situación se encuentra esa denuncia.