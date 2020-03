Puno descarta casos de coronavirus hasta este momento

Puno está libre de Coronavirus. Así lo confirmó el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Jorge Montesinos Espinoza. El funcionario detalló que de todas las muestras tomadas para descartar posibles contagios, todas resultaron negativas, con lo cual la región continúa en “cero”.

ATENCIÓN. El titular del sector salud explicó que en la totalidad de establecimientos, la atención es normal, teniendo en cuenta; además, que las partidas presupuestarias ya se han entregado y están sujetas a cualquier modificación. “Los directores de cada una de las unidades tienen el presupuesto para la adquisición de materiales que ayuden a prevenir cualquier posible contagio”, refirió.

Mientras tanto, en un encuentro con alcaldes de la provincia de Puno, Ludwin Quinteros Frisancho, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de la Red de Servicios de Salud (Redess) de esta jurisdicción, invocó a los ediles tener firmeza en la aplicación de la normativa de emergencia sanitaria. “No hagamos lo que está pasando en Italia, donde se tiene que decidir quien vive y quién no. La consigna debe ser ‘Yo quiero vivir y me cuido’“, afirmó el galeno.

Según el especialista, los primeros cinco días de la emergencia sanitaria son cruciales para la contención y propagación del mal. “Tenemos un sistema de salud precario con múltiples necesidades, en un escenario de 20 mil infectados, que esperemos no suceda, lamentablemente colapsaría y es doloroso que a falta de recursos las autoridades de salud se vean obligados en decidir quién vive y quién no”, reiteró el médico. Todo está en manos de la población.