Javier Pampamallco Choque, jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Puno, declaró que las autoridades de las jurisdicciones incluidas en el decreto supremo del estado de emergencia por el déficit hídrico, deben cumplir con presentar sus planes de intervención.

“Si no lo hacen, demuestran que no tienen necesidades”, comentó sarcásticamente y añadió que es importante implementar las actividades de emergencia. En ese sentido, les recomendó a estas autoridades que por ahora no piensen en los proyectos de inversión pública, porque actualmente la población requiere contar con agua para su consumo y las labores agropecuarias.

Además, indicó que aquellas municipalidades que no fueron incluidas en la referida declaratoria del estado de emergencia, pueden solicitar ser incorporadas demostrando que están aplicando acciones de intervención a través del Gobierno Regional de Puno, de esta manera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) podría actualizar el decreto supremo.

Pampamallco, les recomendó a las autoridades trabajar con sus equipos técnicos para determinar, de acuerdo a sus necesidades, qué intervenciones se pueden ejecutar a corto plazo. “Se debe garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, es decir, su optimización tanto en la oferta como en la demanda”, expresó.

También sostuvo que ninguna norma viene con un cheque engrapado. “La población no va a entender si hay o no presupuesto, solo va a querer que la autoridad le ayude a resolver la necesidad temporal”, finalizó.