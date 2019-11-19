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Puno

Puno: listas de candidatos al Congreso de la República

​Hasta la media noche de ayer 18 de noviembre, estas listas se presentaron en la mesa de partes del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE) para la incripción de los candidatos al Congreso de la República 2020-2021.
Puno: listas de candidatos al Congreso de la República

Puno: listas de candidatos al Congreso de la República

19 de Noviembre del 2019 - 10:00 » Textos: Correo Puno » Fotos: Difusión

Hasta la media noche de ayer 18 de noviembre, estas listas se presentaron en la mesa de partes del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE) para la incripción de los candidatos al Congreso de la República 2020-2021.

APRA

1.- YAMPARA AQUISE PEDRO RONALD

2.- CANO HINOJOSA KARLA MELINA

3.- VILCA JUSTO JULIO DAVID

4.- CHOQUE MESTAS PITER GAMAL

5.- CHURA CORNEJO MERCEDES

JUNTOS POR EL PERÚ

1.- CARIAPAZA ROQUE MILTON

2.- ZAGA CASTILLO MIRIAM GRACE

3.- ANAHUA CHURACUTIPA EFRAÍN

4.- QUINTANILLA CHACÓN ALBERTO

5.- CLAROS MONTESINOS MERCEDES

CONTIGO

1.- QUISPE MAMANI HUSSEM HEVANGEL

2.- ROJAS COLCA ALDO

3.- PAREDES BARRIGA SONIA MERCEDES

4.- ROQUE PAUCAR MARIELA AMPARO

5.- BEGAZO VALENCIA SANTOS MANUEL

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

1.- NUÑEZ LLANOS JAVIER GUIDO

2.- CHAMBI CLARES MALENA MARLENI

3.- HILASACA MAMANI SALOMON

4.- MAMANI CRUZ WLADIMIR ANSELMO

5.- JOVE CHOQUE DORIS

PERÚ NACIÓN

1.- CHURA CUNO JESUS

2.- ALPACA DEZA JOSE LUIS

3.- MELO CUTIPA ALEX KELVIN

4.- ALVIZURI COTOS FELICITA

5.- SUNI YAMPASI VILMA VERONICA

VAMOS PERÚ

1.- CASTILLO VILLALTA JOSE MARTIN

2.- VEGA QUISPE JUAN JOSE

3.- RIVEROS CONDORI MARY RAQUEL

4.- HILASACA HUANCA WILBER RONALD

5.- CONDORI ARICCA DEYSI LENA

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD

1.- QUISPE APAZA YVAN

2.- BEDOYA GOMEZ ILSSE

3.- MONROY PINTO WALTER ENRIQUE

4.- VARGAS MOLINA SANDRA NAHELY

5.- COAQUIRA APAZA HECTOR

PERÚ PATRIA SEGURA

1.- QUENAYA RODRIGUEZ OSCAR PERCY

2.- SOBRINO ARIAS WILLIAM

3.- CHANA ALAVE JULIO JULIAN

4.- MAMANI HILASACA NORMA

5.- HUACANTARA MAMANI HILDA

UNIÓN POR EL PERÚ

1.- SUCA APAZA NILDA YANETH

2.- APAZA QUISPE YESSICA MARISELA

3.- RAMOS ZAPANA RUBEN

4.- SOTO VILCA MARCO

5.- CENTENO SUAÑA JORGE WALTER

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA

1.- MAMANI PACO FREDY

2.- AYA CORIMAYHUA BENIGNO LEONIDAS

3.- BERNEDO CASTELLANOS PAOLA

4.- MAMANI GUZMAN MARITA BEYES

5.- CALCINA UMORENTE JUDIT

PERÚ LIBRE

1.- IRURI DAVILA JULIO ADOLFO

2.- CRUZ MAMANI FLAVIO

3.- CHAMBI MAMANI MARIA LUISA

4.- APAZA AÑAMURO RUBEN DARIO

5.- ARI CHIPANA LUZ MARINA

SOLIDARIDAD NACIONAL

1.- PINEDA MAZUELOS VICTORIA ZARELA

2.- HUALLPA MAMANI PERCY

3.- QUISPE HUAYNACHO EFRIN MARCOS

4.- NIETO CCALLE II LENIN

5.- ZANGA BALLENA JACKELINE MAYTE

FUERZA POPULAR

1.- CERVANTES MANSILLA RUBEN DARIO

2.- LIMACHI CONDORI ROGER PLACIDO

3.- HUARSAYA VILLASANTE FELICIA ANASTACIA

4.- BENIQUE APAZA CRISOSTOMO

5.- MAMANI VILCA SANTUSA ANSIA

SOMOS PERÚ

1.- CCAPA LUQUE ROLANDO

2.- PASACA APAZA DIANA MARLENY

3.- QUISPE CONDORI EDWIN

4.- LUZA FLORES NICOLAS

5.- VALERO ROQUE OTILIA ELIANA

DEMOCRACIA DIRECTA

1.- CAUNA MORALES HERMES EVELIO

2.- VELASQUEZ VELASQUEZ YAQUELINE DORIS

3.- FARFAN ESTRADA JOSE

4.- PALOMINO DE PAUCAR ROSA

5.- QUISPE COAQUIRA EDWIN RENE

RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL

1.- HUACOTO ALVAREZ ELOY RICHART

2.- SANTANDER PACORICONA OLIVIA

3.- MAMANI ZELA ROLANDO ELOY

4.- SALAS CHARCA PABLO

5.- SUAÑA COILA RITA

AVANZA PAÍS

1.- JUSTO VILCA MAURO

2.- CALMET UGARTE LEON LEONARDO

3.- CONDORI HILASACA JUAN ANTONIO

4.- RODRIGUEZ DE RAMOS SUSANA MARIA

5.- CASA NINA LETICIA

TODOS POR EL PERÚ

1.- LEZANO CARREON ARMANDO MANUEL

2.- RAMOS MANGO LIZ YESMIN

3.- MAMANI CAHUA GREGORIO

4.- CHOQUEMALLCO CONDORI YENE IRENE

5.- CONDORI CORA HUMBERTO

PARTIDO MORADO

1.- CHAMBI PALERO LEONOR AVELINA

2.- PARI FERNANDEZ MARIO ARMANDO

3.- BENAVENTE ARIAS MARTIN RAUL

4.- VARGAS LUQUE ROMAN

5.- CHARCA HUACASI GRECIA

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

1.- INCACARI SANCHO EDGAR JACINTO

2.- CHOQUEPATA MAMANI RUTH YUBANA

3.- LLACSA BUSTINZA HUGO FERNANDO

4.- GUTIERREZ MAITA MARIANA LILIANA

5.- ARAPA CUTIPA EDWIN RENE

ACCION POPULAR

1.- ARAPA ROQUE JESUS ORLANDO

2.- QUISPE CAHUI ELMER

3.- ISIA LARICO ARMIDA

4.- ZEBALLOS MADARIAGA CARLOS JAVIER

5.- FRISANCHO BERRIOS DANITZA

ALIANZA PARA EL PROGRESO

1.- UCHASARA GUERRA JUSTO

2.- CARCAUSTO HUANCA IRENE

3.- JILAPA SANTANDER WALTER

4.- MAMANI CONDORI GLORIA

5.- ARACAYO QUISPE EVERARDO

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Juliaca Puno Elecciones 2020

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