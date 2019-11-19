Puno: listas de candidatos al Congreso de la República

Hasta la media noche de ayer 18 de noviembre, estas listas se presentaron en la mesa de partes del Jurado Electoral Especial de Puno (JEE) para la incripción de los candidatos al Congreso de la República 2020-2021.
APRA
1.- YAMPARA AQUISE PEDRO RONALD
2.- CANO HINOJOSA KARLA MELINA
3.- VILCA JUSTO JULIO DAVID
4.- CHOQUE MESTAS PITER GAMAL
5.- CHURA CORNEJO MERCEDES
JUNTOS POR EL PERÚ
1.- CARIAPAZA ROQUE MILTON
2.- ZAGA CASTILLO MIRIAM GRACE
3.- ANAHUA CHURACUTIPA EFRAÍN
4.- QUINTANILLA CHACÓN ALBERTO
5.- CLAROS MONTESINOS MERCEDES
CONTIGO
1.- QUISPE MAMANI HUSSEM HEVANGEL
2.- ROJAS COLCA ALDO
3.- PAREDES BARRIGA SONIA MERCEDES
4.- ROQUE PAUCAR MARIELA AMPARO
5.- BEGAZO VALENCIA SANTOS MANUEL
PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ
1.- NUÑEZ LLANOS JAVIER GUIDO
2.- CHAMBI CLARES MALENA MARLENI
3.- HILASACA MAMANI SALOMON
4.- MAMANI CRUZ WLADIMIR ANSELMO
5.- JOVE CHOQUE DORIS
PERÚ NACIÓN
1.- CHURA CUNO JESUS
2.- ALPACA DEZA JOSE LUIS
3.- MELO CUTIPA ALEX KELVIN
4.- ALVIZURI COTOS FELICITA
5.- SUNI YAMPASI VILMA VERONICA
VAMOS PERÚ
1.- CASTILLO VILLALTA JOSE MARTIN
2.- VEGA QUISPE JUAN JOSE
3.- RIVEROS CONDORI MARY RAQUEL
4.- HILASACA HUANCA WILBER RONALD
5.- CONDORI ARICCA DEYSI LENA
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
1.- QUISPE APAZA YVAN
2.- BEDOYA GOMEZ ILSSE
3.- MONROY PINTO WALTER ENRIQUE
4.- VARGAS MOLINA SANDRA NAHELY
5.- COAQUIRA APAZA HECTOR
PERÚ PATRIA SEGURA
1.- QUENAYA RODRIGUEZ OSCAR PERCY
2.- SOBRINO ARIAS WILLIAM
3.- CHANA ALAVE JULIO JULIAN
4.- MAMANI HILASACA NORMA
5.- HUACANTARA MAMANI HILDA
UNIÓN POR EL PERÚ
1.- SUCA APAZA NILDA YANETH
2.- APAZA QUISPE YESSICA MARISELA
3.- RAMOS ZAPANA RUBEN
4.- SOTO VILCA MARCO
5.- CENTENO SUAÑA JORGE WALTER
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA
1.- MAMANI PACO FREDY
2.- AYA CORIMAYHUA BENIGNO LEONIDAS
3.- BERNEDO CASTELLANOS PAOLA
4.- MAMANI GUZMAN MARITA BEYES
5.- CALCINA UMORENTE JUDIT
PERÚ LIBRE
1.- IRURI DAVILA JULIO ADOLFO
2.- CRUZ MAMANI FLAVIO
3.- CHAMBI MAMANI MARIA LUISA
4.- APAZA AÑAMURO RUBEN DARIO
5.- ARI CHIPANA LUZ MARINA
SOLIDARIDAD NACIONAL
1.- PINEDA MAZUELOS VICTORIA ZARELA
2.- HUALLPA MAMANI PERCY
3.- QUISPE HUAYNACHO EFRIN MARCOS
4.- NIETO CCALLE II LENIN
5.- ZANGA BALLENA JACKELINE MAYTE
FUERZA POPULAR
1.- CERVANTES MANSILLA RUBEN DARIO
2.- LIMACHI CONDORI ROGER PLACIDO
3.- HUARSAYA VILLASANTE FELICIA ANASTACIA
4.- BENIQUE APAZA CRISOSTOMO
5.- MAMANI VILCA SANTUSA ANSIA
SOMOS PERÚ
1.- CCAPA LUQUE ROLANDO
2.- PASACA APAZA DIANA MARLENY
3.- QUISPE CONDORI EDWIN
4.- LUZA FLORES NICOLAS
5.- VALERO ROQUE OTILIA ELIANA
DEMOCRACIA DIRECTA
1.- CAUNA MORALES HERMES EVELIO
2.- VELASQUEZ VELASQUEZ YAQUELINE DORIS
3.- FARFAN ESTRADA JOSE
4.- PALOMINO DE PAUCAR ROSA
5.- QUISPE COAQUIRA EDWIN RENE
RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL
1.- HUACOTO ALVAREZ ELOY RICHART
2.- SANTANDER PACORICONA OLIVIA
3.- MAMANI ZELA ROLANDO ELOY
4.- SALAS CHARCA PABLO
5.- SUAÑA COILA RITA
AVANZA PAÍS
1.- JUSTO VILCA MAURO
2.- CALMET UGARTE LEON LEONARDO
3.- CONDORI HILASACA JUAN ANTONIO
4.- RODRIGUEZ DE RAMOS SUSANA MARIA
5.- CASA NINA LETICIA
TODOS POR EL PERÚ
1.- LEZANO CARREON ARMANDO MANUEL
2.- RAMOS MANGO LIZ YESMIN
3.- MAMANI CAHUA GREGORIO
4.- CHOQUEMALLCO CONDORI YENE IRENE
5.- CONDORI CORA HUMBERTO
PARTIDO MORADO
1.- CHAMBI PALERO LEONOR AVELINA
2.- PARI FERNANDEZ MARIO ARMANDO
3.- BENAVENTE ARIAS MARTIN RAUL
4.- VARGAS LUQUE ROMAN
5.- CHARCA HUACASI GRECIA
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
1.- INCACARI SANCHO EDGAR JACINTO
2.- CHOQUEPATA MAMANI RUTH YUBANA
3.- LLACSA BUSTINZA HUGO FERNANDO
4.- GUTIERREZ MAITA MARIANA LILIANA
5.- ARAPA CUTIPA EDWIN RENE
ACCION POPULAR
1.- ARAPA ROQUE JESUS ORLANDO
2.- QUISPE CAHUI ELMER
3.- ISIA LARICO ARMIDA
4.- ZEBALLOS MADARIAGA CARLOS JAVIER
5.- FRISANCHO BERRIOS DANITZA
ALIANZA PARA EL PROGRESO
1.- UCHASARA GUERRA JUSTO
2.- CARCAUSTO HUANCA IRENE
3.- JILAPA SANTANDER WALTER
4.- MAMANI CONDORI GLORIA
5.- ARACAYO QUISPE EVERARDO