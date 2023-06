La Municipalidad Provincial de San Román, denunció penalmente al promotor de eventos, Gail Mendelsshon Montesinos Álvarez, por el presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad y exposición de personas al peligro, al desarrollar la presentación del Grupo 5 en el Campo Ferial de la Ciudad de los Vientos, sin contar con la debida autorización.

Según el informe N° 030-2023, emitido por la gerencia de Fiscalización y Control, dirigido al procurador público de la comuna sanromina, Oscar Mendoza Cari, se señala que, el promotor de eventos habría incurrido en el delito contra la administración pública, en su modalidad de delitos cometidos por particulares, en su forma de “Resistencia o desobediencia a la autoridad”. Además se advierte los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

¿Qué pasó?

El pasado 24 de mayo, Montesinos Álvarez, solicitó a la referida municipalidad la autorización para realizar un espectáculo no deportivo, sin embargo, esta solicitud fue declarada improcedente, el 1 de junio, por no adjuntar una copia simple de la póliza de seguro, además de, una copia del contrato suscrito por una empresa de seguridad y una copia de la solicitud de garantías presentada a la gobernación.

A pesar de la reconsideración planteada por el empresario, no logró obtener el certificado favorable de evaluación de las condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE), es decir, no logró obtener la autorización municipal, para llevar a cabo la presentación del Grupo 5.

Pese a ello, el domingo 4 de junio, el concierto se desarrolló, con lo cual las autoridades consideran que existen suficientes razones para emprender acciones legales en contra del empresario.