Puno: municipio y hoteleros en conflicto por residuos biocontaminados

La Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno, representada por Claudia Ramos, ha tomado la decisión de no recoger los residuos sólidos de algunos hoteles de la Ciudad Lacustre.

El argumento de la funcionaria es que algunos de estos recintos han hospedado en sus instalaciones a personas presumiblemente contagiadas con la Covid-19.

INSPECCIÓN. Para constatar este hecho, un grupo de efectivos policiales se constituyó el 18 de mayo hasta las instalaciones del hotel El Búho, allí se puedo comprobar que, efectivamente, existe gran cantidad de desechos acumulados.

En el documento al que tuvo acceso Diario Correo, el administrador del establecimiento, Alberto Márquez, hace constar que pese a las constantes llamadas a la responsable del área, esta no ha respondido.

Los propietarios de algunos hospedajes han hecho conocer su malestar, porque Ramos ha dicho abiertamente que una gran cantidad de residuos sólidos, encontrados en el parque Pino, pertenecían al referido hotel, es más aseguró que los mismos eran peligrosos porque en dicho recinto habían pernoctado personas contagiadas con Covid-19.

Hay que tener en cuenta que varios hoteles habían cumplido con todos los protocolos.

FUNCIONARIA. Respecto al tema, Claudia Ramos no precisó si existe un protocolo que se haya notificado a los hoteleros.

Ella sostuvo que ninguna autoridad le hizo conocer cuáles eran los hoteles en los que se albergaba a los viajeros, también habría solicitado los certificados de negativos para los alojados, lo que no habría sido remitido a la municipalidad.

Por lo que sabemos, solo dos hoteles habrían remitido documentos en los que afirman no tener casos positivos, aunque dichos documentos no generan mayor confianza porque no tienen certificados ni nada por el estilo, “es apenas una hoja firmada por un médico”, dijo una fuente.