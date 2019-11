Puno: nueva facción dirigencial de barrios critica a sus homólogos

Síguenos en Facebook

Está claro el fraccionamiento de las diferentes organizaciones sociales en la Ciudad Lacustre.

La mañana de ayer, René Prudencio Chura Mamani, fue presentado como el nuevo presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones Populares de Puno (Cubupp) para cumplir funciones por los próximos dos años.

El nuevo dirigente aseguró haber sido elegido por más de 70 presidentes de barrios en la XV Convención de la Cubupp, realizada los días 16 y 17 de noviembre del presente año, actividad que tuvo lugar en la sede de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

INCERTIDUMBRE. Pero, ¿qué pasa con Percy Mayta Quispe, a quien se presenta como el presidente reelecto de esta organización? Chura Mamani, lo acusa de autoproclamarse como presidente y no tener el respaldo de la sociedad civil. "Nosotros lo invitamos a participar junto a nosotros en las luchas del pueblo", sostuvo.

El nuevo presidente de la Cubupp, cuestionó el actual de sus pares del FOP y otras organizaciones, pues, considera que ellos están enarbolando sus interéses personales y no los de la población puneña. "Nosotros no buscamos confrontaciones; pero queremos dejar en claro que, debemos realizar un análisis de las verdaderas necesidades de la población. Proponemos soluciones o por el contrario generamos problemas", sostuvo. En este punto se mostró en desacuerdo con algunos dirigentes que ya anuncian un paro.