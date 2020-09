Una singular defensa de tesis en la Universidad Nacional del Altiplano está dando que hablar, pues se hizo en medio de las restricciones que implica el Estado de Emergencia nacional por el coronavirus.

Se trata de la flamante licenciada en Nutrición de la primera casa superior de estudios de la región Puno, Maribel Huaquisto Puma (22), quien hizo la sustentación desde el tambo Ura Ayllu, ubicado en lo recóndito del distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia.

Hacer el viaje a Puno era difícil, pues se trata de unas cinco horas en auto, por lo que tuvo que caminar 30 minutos para llegar al referido tambo del Programa PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Las labores fueron suspendidas en la UNA Puno, a causa del coronavirus.

El personal del tambo informó que facilitó el uso de las instalaciones y el acceso a internet exclusivo para que la joven universitaria pueda presentarse ante el jurado calificador de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) en una videoconferencia sin interrupciones. “Quería estar con mi familia en este importante momento que ha sido una experiencia muy grata y nueva para mí. Estuve muy nerviosa al principio, pero me aprobaron. Me siento feliz de que este objetivo lo haya alcanzado con apoyo de mis padres y las facilidades que me brindaron en el Tambo”, señaló la graduada.

Sobre el tema, la titular del Midis, Patricia Donayre, destacó el esfuerzo de la flamante licenciada para alcanzar sus objetivos profesionales, y la consideró como un ejemplo para las jóvenes mujeres de su localidad."Noticias como estas nos llenan de esperanza. Maribel no renuncia a sus sueños pese al estado de emergencia sanitaria, por el contrario, los hace realidad usando los recursos que tiene a la mano. Nosotros seguiremos fortaleciendo y mejorando los servicios en nuestras plataformas de servicios que contribuyen a cambiar vidas", dijo la ministra Donayre Pasquel.