Puno: padres de familia protestan para lograr rebaja de pensiones

A través del Decreto Legislativo N°1476, que establece medidas para garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en instituciones educativas privadas de educación básica en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19; se han dado a conocer disposiciones que tanto padres de familia; como, promotores y directivos deben tomar en cuenta.

La norma establece que, en el plazo de siete días las referidas instituciones educativas, deben presentar un Plan de Adecuación, respecto al servicio que brindarán, dentro del marco del estado de emergencia.

AJUSTES. La norma exige un ajuste en las pensiones de acuerdo al servicio virtual brindado: “Las instituciones educativas privadas que no brinden prestación no presencial del servicio educativo no pueden exigir el pago de la pensión”.

Sobre estas disposiciones, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno, David Cornejo Mamani, aseguró que 77 entidades particulares comprendidas en el ámbito administrativo de la institución a la que representa, ya han presentado su Plan de Adecuación.

En este documento se deben cumplir con requisitos estrictamente técnicos como, el respeto de horarios de trabajo, actividades, metas, estrategias, aspectos que están contemplados dentro de la resolución viceministerial N°090.

“No se debe sobrecargar a los estudiantes con trabajos, respetar los espacios y cada una de las situaciones que deben afrontar los padres de familia”, sostiene el funcionario.

“Nosotros hemos exhortado a que los colegios hagan una renegociación y sean lo más justo posibles”, sostuvo.

El Decreto Legislativo obliga a que estas instituciones renegocien el costo de las pensiones y los padres de familia queden satisfechos con el servicio prestado.

PROTESTAS. En la presente semana, varios padres de familia se apostaron en el frontis de diferentes instituciones educativas particulares para exigir la rebaja en el costo de las pensiones. En una semana, y tras la aprobación del Plan de Adecuación, cada uno de estos documentos deben ser remitidos a Indecopi. Se espera que, los promotores den una respuesta satisfactoria a quienes así lo exigen en esta difícil situación que afronta el país.

En Juliaca, se registró la detención de una madre de familia en las afueras del colegio Elena de Santa María por hacer estas protestas.