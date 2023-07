Nuevas protestas contra el Gobierno están por desatarse en la región Puno a raíz de las Fiestas Patrias. ¿La población está a favor o en contra? Esto fue lo que dijeron algunos ciudadanos.

Lisbeth Calli, dijo que lo mejor sería que se reactiven las ferias en vez de convocar a manifestaciones sociales, pues comentó que cuando esto ocurre los costos de vida se elevan en el departamento. “No pudimos salir para vender con nuestro negocio de cerámicas”, recordó lo que le ocurrió hace unos meses.

Magaly Jurado, también se opuso a los paros. Ella expresó que está mal que un grupo de ciudadanos siga protestando, porque esto perjudica la economía de la población. Incluso, indicó que las marchas afectarán las ventas de los artesanos y sostuvo que si se bloquean las carreteras las personas no podrán desplazarse hasta el campo.

Es más, recomendó usar las redes sociales para criticar al Poder Ejecutivo en vez de salir a las calles. “(La conflictividad) me perjudica porque no encuentro frutas y verduras, mientras que mi esposo, quien se dedica al transporte, no puede trabajar cuando esto sucede”, puntualizó.

Finalmente, Sabina Calderón reconoció que las huelgas que se realizan en Puno la afectan; sin embargo, señaló que las apoya. “Dina Boluarte no nos escucha. (…) (La crisis) me afecta; pero, tenemos que luchar y hacer respetar nuestros derechos”, manifestó.