El incremento del precio de los combustibles, especialmente del GLP (Gas Licuado de Petróleo), provocó que varios sectores dirigenciales de la región salgan a protestar, pidiendo la intervención del Estado para que el poblador de a pie deje de sufrir las consecuencias de la crisis económica.

En la provincia de San Román, hasta dos protestas hubo por el incremento del gas y combustible. Ayer por la mañana, un grupo de dirigentes del distrito de San Miguel se concentró en la plaza de Armas de Juliaca y protestó en contra de la suba de precios del gas y pidió que se normalice el cobro del pasaje de servicio de transporte urbano.

Con carteles en la mano, más de 20 personas del referido distrito, mostraron su fastidio por el incremento de gas y otros productos. Además, pidieron que el servicio de transporte urbano vuelva a cobrar 70 céntimos el pasaje y no un sol como lo vienen haciendo actualmente.

Mientras que otro grupo de dirigentes de las organizaciones populares de Juliaca y pobladores se concentraron en la plaza Bolognesi. Desde allí marcharon por las diferentes calles hasta llegar a la plaza de Armas.

“Lamentablemente no se están pronunciando sobre este abuso. Hay un incremento considerable del precio del gas y otros productos. La gente no ha trabajado durante la pandemia y ahora suben los precios, eso no está bien”, expresó Pedro Quispe Quisocala, dirigente del SUTEP, quien participó en la medida de protesta.

Propuesta

La congresista Irene Carcausto Huanca dijo que planteará que el GLP se incorpore en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FECP), de cual fue excluido por el gobierno anterior.

Esto generó que las plantas de producción de este combustible incrementen sus precios, principalmente la de Pluspetrol, que concentra cerca de 70% de este mercado nacional.

En otro momento, Carcausto Huanca anunció que participará en la próxima sesión del grupo de trabajo de Energía y Minas del Congreso de la República, programado para hoy 22 de enero.

En la cita, se tendrá la presencia del presidente de Osinergmin, Jaime Mendoza; representantes del Ministerio de Energía y Minas e Indecopi, se informó.Como se sabe, en los últimos días, el balón de GLP llegó a costar entre 45 y 50 soles en las ciudades de Puno y Juliaca, mientras que en la provincia de Sandia a 53 soles; situación que es un golpe a la economía familiar.