Nuevamente, Mario Benavente Llerena, se encuentra en el ojo de la tormenta. El informe N° 019-2021-2-0741-SCE de la Contraloría General de la República ( CGR), recomienda: “Disponer el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades....comprometido en los hechos irregulares: `Contratación de coordinadores y asistentes acompañantes...”. Además, “Dar inicio a acciones legales penales, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad...”.

Y es que, la CGR determinó que, en la ejecución del Plan Regional para el programa presupuestal 0090 (PELA), se advierte la contratación de 7 coordinadores provinciales por 73 mil soles, monto que no estaba presupuestado en el Plan Regional, además se contrató 75 personas por un total de 247 mil 500 soles, para el servicio de asistencia y acompañamiento en la entrega de materiales didácticos en el ámbito de las 14 Unidades de Gestión Educatival Local (UGEL). A Benavente se le acusa de haber autorizado la modificación de los términos de referencia (TDR) con la finalidad de favorecer a allegados.

Defensa

El exdirector de Educación, en conversación con Diario Correo, aseguró que se actuó dentro del marco de la Ley y que, la modificación de los TDR obedecía a que, para esta labor, no era necesaria la participación de docentes.

Sin embargo, lo curioso es que, para esta labor fueron contratados varios periodistas de la ciudad de Juliaca. Esta hecho cobra relevancia pues, mientras cumplía funciones como director del referido sector, Benavente se lanzó al Congreso de la República. “Seguro muchos de ellos tenían la necesidad de trabajar y no se les puede negar ese derecho”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que, en torno al informe de la contraloría no existe ningún dolo. “Yo no me he robado ningún dinero”, sostuvo