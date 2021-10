Anthony Calcina Mamani, que está en estado vegetal por supuesta negligencia médica, este miércoles cumplió 18 años de edad y sigue postrado en cama. Sus padres continúan luchando en busca de justicia para su hijo.

Ángel Daniel Calcina, padre de Anthony, recordó que el 22 de julio de 2006, su vástago cuando solo tenía dos añitos de edad, fue ingresado al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, por una fiebre, pero los galenos suministraron algún inyectable que dejó paralítico de por vida.

Tras el hecho, denunciaron a cuatro médicos por el delito de lesiones culposas graves. Ya existe una sentencia, disponiendo que los denunciados paguen una reparación civil de 150 mil soles, sin embargo, el proceso no culmina, pues siguen apelando.

“No sé de dónde sacó fuerzas, agradezco a Dios por las fuerzas que me da. Anthony no ingiere alimentos, solamente le damos cosas líquidas mediante biberón”, narró la madre de familia.

Agregó que siguen esperando justicia y que los implicados paguen su culpa, aunque uno de ellos ya falleció.

Los padres, al cumplir los 18 años de edad, ayer ofrecieron una torta, pero Anthony solo miró, sin poder mover su cuerpo.

“Cómo me gustaría que mi hijo deguste esta torta, cómo me gustaría que me pida algo, pero no, está en estado vegetal y vamos a seguir luchando por nuestro hijo”, refirió Daniel Calcina.