Quieren la corona de Miss Perú Puno

Dieciocho bellas jóvenes se disputarán este 1 de noviembre la corona de Miss Perú Puno 2020, actividad programada por el CCCLI Aniversario de fundación de la ciudad de Puno. Las jóvenes aspirantes fueron presentadas en público el día de ayer en horas de la mañana en la Casa de la Cultura.

En esta ceremonia organizada por la Municipalidad Provincial de Puno, participaron los organizadores de la comisión por el aniversario de la ciudad Lacustre.

Durante la presentación de las candidatas, participaron solo once, el resto no pudo asistir por motivos de que radican en otros lugares, el representante de Mis Perú Puno José Carlos Bravo Castillo, sostuvo que los estándares básicos como que las concursantes no pasen de los 27 años, que sean de la región Puno o sus padres sean de esta región, resaltó la finalidad principal de este evento: realizar trabajos sociales, ya que se necesita el empoderamiento de la mujer.

Las once candidatas son: Cáterin Lys Atencio Serruto, Alioska Claurent Montesinos Duran, Angela Romero Sanchez Yessica, Kely Cumpa Ito, Mayled Maryori Turpo Mamani, Astrid Johanna Añasco Macedo, Maria Gabriela Fernandes Flores, Rosmery Pilco Pilco, Yesenia Lupaca Quispe, Khaterine Anyela Valencia Enriquez y Lucia Fernanda Valdivia Poma. En cuanto a los jurados van a llegar de la ciudad de Lima, se espera contar con la participación de la Miss Perú Camila Scribens, aún nada esta dicho, ya que se quiere evitar todo tipo de especulaciones, señaló Bravo Castillo.

El día del evento se contará con la participación de diferentes artistas, tanto en la parte musical y la parte de danzas, los cuales participaran en esta actividad.