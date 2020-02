Recaudación en Festividad Virgen de la Candelaria bajó a 220 mil soles

Se cumplió con el concurso regional de danzas autóctonas, actividad organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP). La recaudación supera los S/220 mil soles, estima el presidente de esta institución, Jorge Ramos Laoyza.

En la evaluación del directivo, el certamen realizado entre el 1 y 2 de febrero tuvo dificultades que se espera superar este domingo 9 de febrero, cuando se realice el concurso de danzas con trajes de luces.

MÁS GASTOS. La recaudación es menor a la del año pasado, puesto que en 2019 se recaudó por encima de los 250 mil soles. Ahora, el presidente de la referida institución, prevé que cuando se hagan las cuentas, los gastos superarán ampliamente a los de otros años.

Y es que al haberse dividido el concurso en dos días, evidentemente se ha tenido que realizar pagos adicionales tanto al personal, como por el alquiler del estadio Enrique Torres Belón. Haciendo un balance previo, Ramos Loayza, recordó que se pusieron a la venta, 10 mil boletos. Los costos estuvieron entre, S/30, 40/ y S/50 soles. El alquiler del estadio al Instituto Peruano del Deporte (IPD) por día, fue de S/20 mil soles. “Nosotros hemos hecho un contrato con Prosegur para el tema de la recaudación y en los próximos días tendremos los montos exactos”, informó el directivo.

DIFICULTADES. Algunos aspectos que llaman la atención de los directivos, es que, el alquiler del Coloso de Piedra, no comprende los servicios higiénicos. El control y cobro es del IPD y para ello no se cuenta con boletaje. El alumbrado en el recinto no tiene las condiciones adecuadas para garantizar el espectáculo.

“El día domingo seguro superaremos los inconvenientes, para eso estamos realizando coordinaciones”.