Región Puno confirma 4 casos de infectados por el coronavirus

La Dirección Regional de Salud de Puno confirmó dos casos adicionales de infectados con el coronavirus en la región Puno. Se trata de dos varones que llegaron desde Lima el pasado domingo y asistieron a un entierro en el distrito de Zepita.

Ambos presentaban fiebre, por lo que se sometieron a las pruebas rápidas, las cuales arrojaron casos positivos, de todas maneras se llevarán sus casos al laboratorio molecular del Cusco.

Con estos, ya son cuatro casos en la región Puno.

De esta manera, la región Puno entró a la segunda fase del coronavirus (COVID - 19). Según algunos conocedores de la materia, esta semana será crucial para los puneños; puesto que, el número de contagiados con el virus podrían multiplicarse rápidamente, si no respetan las disposiciones del Gobierno central.

El jefe del Comando de Operaciones Regional COVID - 19, Roel Oré Quispe, informó que en la tarde del último domingo se tomaron los isopados correspondientes a 12 personas aproximadamente. Entre ellos estarían los policías que llegaron desde la provincia de Carabaya y familiares del primer puneño infectado con el COVID - 19.

Asimismo, dijo que en la mañana de ayer, se realizó las muestras de 05 personas, y conjuntamente con las pruebas realizados el domingo fueron enviados al laboratorio molecular de la región Cusco.

Los resultados se conocerían el día de mañana (miércoles).

Muchos puneños no están respetando el aislamiento social; por lo cual, un sector de la población mostró su indignación al ver que familias enteras siguen saliendo a las calles a pasear.

DIRESA. Por su parte, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, mediante un comunicado indica que hasta la actualidad solo se tiene dos casos confirmados de coronavirus en la región de Puno, e invoca a la población a no dejarse llevar por las multiples noticias falsas que se propalan en las redes sociales (Facebook).

Además detalla, que los efectivos policiales que llegaron a la Ciudad Lacustre desde el puente Inambari, jurisdicción del distrito de San Gabán - Carabaya, llegaron luego de haber cumplido su función, dejando entrever que no están contagiados con el SARs- CoV-2, tal como lo difunden algunos medios.

Los isopados se habrían hecho como medida de prevención, puesto que, se presume que habrían tenido contacto con el oficial de la PNP de la región de Madre de Dios, el mismo que resultó positivo con el virus en la referida jurisdicción.

Los policas estarían aislados en un hotel de la Ciudad de Lago y se encuentran muy bien de salud. La institución castrense también desmiente de posibles infectados hasta que no se tengan los resultados oficiales.



LABORATORIO. Según los especialistas que llegaron a la región de Puno, en los pasados días, el Laboratorio Molecular de Puno se instalará en la sede de la Diresa; en un tiempo aproximado de tres semanas; sin embargo, los puneños consideran que la adecuación se hace con paso de tortuga.