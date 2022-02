El médico Percy Casaperalta Calsina, encargado del área de Epidemiología de la Red de Salud de San Román, refirió que hasta el momento vacunaron más de 2 mil menores de 5 a 11 años en la jurisdicción de San Miguel y Juliaca. La cifra representa apenas el 8%.

“Actualmente hemos superado el 8% de dosis aplicadas, la meta es 28 mil, aproximadamente, esperamos llegar a un 90% antes del reinicio de las actividades académicas presenciales en los centros educativos”, expresó.

Manifestó que las brigadas de vacunación desarrollaron este sábado la campaña “Vacunatón Móvil Infantil” dirigida a niños y niñas de 5 a 11 años de edad de los distritos de San Miguel y Juliaca, a fin de que estos sean inmunizados contra la Covid-19.

Desde la Red de Salud de San Román informaron que respecto a los adolescentes, jóvenes y adultos mayores ya se vacunaron el 83% la primera dosis, 69% segunda dosis y el 8% la tercera dosis.

Sigue incumplimiento

En la región de Puno, según los reportes del sector salud, sigue el incremento de las defunciones y casos positivos a causa de coronavirus. Pese a ello, el fin de semana nuevamente se advirtió el incumplimiento de medidas sanitarias en las actividades sociales, mercados y transporte urbano.

Las autoridades, en reuniones que sostuvieron la semana anterior, expresaron que realizan diversos operativos a transporte urbano, pero no se evidenció, al contrario, se observó que vehículos de servicio urbano no acatan las medidas sanitarias. Los policías desarrollaron operativo a discotecas, encontrando a gran cantidad de parroquianos que no cumplían las medidas sanitarias.