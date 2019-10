Sutep confirma que tomará parte en el paro del 27 de noviembre

El día de ayer se llevó a cabo Congreso Regional del Sindicato Único de Trabajadores del Perú (Sutep) donde participaron los secretarios provinciales y distritales y los maestros de base de toda la región Puno.

Este evento se desarrolló en la casa del maestro de la Ciudad Lacustre a partir de las 9:00 de la mañana, donde los participantes debatieron y quedaron en algunos acuerdos.

El secretario regional del sindicato, Moisés Chipana, indicó de que se escuchó el informe brindado por cada secretario provincial, el mismo que es parte de los acuerdos tomados en sus bases.

Por mayoría se aprobó la participación en el paro nacional de 24 horas programado para el día 27 de noviembre de este año, en el cual exigen al Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Resolución Ministerial Nro. 470, este acuerdo se estará llevando a la asamblea nacional que se realizará el 26 de octubre en la ciudad de Lima.

Otros temas abordados en este encuentro se refirieron a la situación nacional de la problemática educativa, en la actualidad, muchos de los docentes de las instituciones educativas de los niveles primaria, secundaria y superior, no están capacitados acorde a los avances de la ciencia y tecnología.

Se indica que por ese motivo no están preparados para ejercer la carrera del magisterio, la gran cantidad de educadores no tienen la vocación de servicio, otro de los problemas es que las zonas rurales no están tomadas en cuenta y son dejadas en abandono por el gobierno y por los sistemas educativos.

Para finalizar hizo un llamado al Magisterio de Puno a que estén pendientes al llamado de los dirigentes, ya que les esperan momentos de lucha en los que deben de estar unidos, por esa razón se realizarán más reuniones y congresos, con el objetivo de consolidar la base región Puno.