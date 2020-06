Finalmente, luego de 25 días de haber estado no habido, el cabo EP Wilber Carcausto Uchiri, natural de la provincia de Azángaro fue hallado la noche del viernes, supuestamente deambulando por las calles de Tacna.

La Policía Nacional del Perú informó que el hallazgo fue con ayuda de las cámaras de seguridad de la municipaldad de la Ciudad Heroíca.

Los padres del joven emprendieron una campaña solitaria al principio, pero la falta de respuestas provocó solidaridad de los vecinos y los puneños.

Sin embargo, las circunstancias de la desaparición por casi un mes todavía son un misterio, puesto que las investigaciones están en curso.

MALTRATO. En sus declaraciones, Carcausto dijo que recibió maltratos y gritos al interior del cuartel Tarapacá.

“Estuve en el cuartel todos estos días, me amenazaron, me ahorcaron, me hicieron desmayar varias veces, no recuerdo mucho, solo aparecí en la calle calle, tirado y me levanté y era de noche, pero no solo soy yo, somos tres soldados que estuvimos dentro del cuartel todos estos días, no recuerdo mucho”, es parte de lo que el soldado habría dicho en presencia de su abogada.

Al encontrársele se le notó delgado y deshidratado, a simple vista no estaba bien alimentado.

RESPUESTA. Desde el Ejército Peruano no se hizo esperar su versión, en la víspera, el comando del Cuartel Tarapacá brindó una conferencia de prensa, en donde negaron maltrato alguno y reiteraron la versión de que el militar habría desertado.

Mientras tanto, un grupo de pobladores se apostaron en las afueras de las instalaciones militares para exigir investigaciones y hasta la intervención en este cuartel para averiguar lo que realmente pasó.