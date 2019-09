Trabajadores de Energía y Minas laborarían en yacimientos informales

Síguenos en Facebook

El Procurador Público del Gobierno Regional, Gustavo López Llanos, intervino la Dirección Regional De Energía y Minas Puno (DREM), por una supuesta irregularidad por parte de algunos trabajadores de esta institución que posiblemente vienen trabajando en empresas mineras informales en la región Puno.

Los trabajadores de esta institución sostuvieron que desconocen sobre estas acusaciones hacia sus compañeros de trabajo.

En el transcurso de los días lunes y martes de la siguiente semana se preparará los documentos y se brindará la información correspondientes para comprobar si existe algún delito, de haberlo se procederá a una denuncia penal.

En el caso de que exista una responsabilidad administrativa, la comisión de procesos administrativos del Gobierno Regional tendrá que aperturar un proceso de investigación.

Las personas acusadas de este posible delito son: Richard Flores Mamani quien se desempeña como fiscalizador ambiental, Ernesto Mamani Calsina como fiscalizador minero, Roman Chambi Callohuanca, quien es evaluador fiscalizador, Narciso Villanueva Jiménez, chofer de la institución y Juan Carlos Coila Zapana , Director de minería, algunos fueron contratados por locación de servicios y otros por CAS, actualmente vienen desempeñándose con normalidad.

Trabajan en minas de la región de Puno como la mina Ana María en Ananea, en esta posición no pueden hacer actividad minera siendo funcionarios ya que pueden cometer varios actos irregulares en agravio del estado estando en la posición de estas cuatro personas como contaminación ambiental, ya que los mineros ilegales evaden dispositivos legales, no pagan impuestos, no pagan seguro de vida, añadió López Llanos.