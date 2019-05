Trece funcionarios del Gobierno Regional de Puno no cumplen perfil profesional

Síguenos en Facebook

De acuerdo al informe de visita de control N°003-2019 del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno, en relación a la “Designación de Funcionarios en Cargos de Confianza”, 13 funcionarios de la referida entidad no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión : Cuatro de Asignación de Personal, Presupuesto Analítico de Personal y Clasificador de cargos.

En el referido documento se detallan aspectos súmamente interesantes, teniendo en cuenta la política establecida por el gobernador regional de Puno.

Detalles. La verificación del cumplimiento de requisitos de perfil arrojó el siguiente resultado. En el caso de la jefe de la Oficina Regional de Administración, Brisayda Silva Fur, se determinó que no cuenta con el grado académico de magister o doctorado, ambos requisitos para ocupar este cargo.

En el caso del ahora exjefe de la oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Rigoberto Ccama Ccahuanihancco, se comprobó que este, no cuenta con título profesional universitario, no tiene grado académico de magister y menos con la experiencia requerida, ni con la capacitación solicitada para ocupar el cargo.

Similar es la situación del gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Isai Trujillo Livia, quien no cuenta con el grado de magíster o doctor y no acreditó tener la experiencia requerida.

El gerente de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Coya Valdivia, el gerente de Infraestructura, Jaime Quisocala Supo, procurador público regional, Gustavo López Llanos, el jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, John Cary Clavijo; la gerenta regional de Desarrollo Económico, Ángela Sillo Sillo; no cumplen con algunos de los requisitos que el cargo lo exige. No son pocos los casos en los que no se acreditó la experiencia laboral necesaria.

En el informe, también se resalta la situación del ahora exjefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad, Jorge Chávez Checca, quien no cuenta con título profesional universitario, ni menos con el grado académico de magister.

El mismo jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Aldo Valdivia Vega ha sido observado, pues se dice que no cuenta con el grado académico de magíster o doctor. Otro de los que aparece en esta especie de lista negra es el director de Energía y Minas, Rolando Luque Cutipa, quien no acreditó tener experiencia mayor a cinco años en la administración pública.

El gerente de Desarrollo Social, Ricardo Delgado Ramos, también está en la lista, al no contar con grado académico o doctor y tampoco acreditó capacitaciones o especializaciones en el área.

Finalmente la actual directora de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria, Yhamile Ramos Huahuasoncco, ni siquiera cuenta con el título universitario que es el requisito mínimo para ocupar el cargo.

Consultado sobre este tema, el vicegobernador regional de Puno, Agustín Luque Chaiña, indicó que estas observaciones tienen que ser tomadas en cuenta. “Todos estos funcionarios tienen que dar un paso al costado y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de eso”, sostuvo.