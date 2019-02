UNA Puno suspende uso de su local para simposio sobre presa Paltiture

Síguenos en Facebook

La Universidad Nacional del Altiplano, mediante una fuente ligada al equipo de Imagen Institucional, confirmó ayer que se ha decidido evitar que el Simposio “Agua para nuestros pueblos del sur” se desarrolle en sus instalaciones como estaba previsto. Dicha actividad debe cumplirse hoy 27 de febrero, con presencia del ministro de Agricultura y el gobernador regional de Arequipa, e inicialmente la Universidad Nacional del Altiplano habría asegurado que se realice en el auditorio de Educación Continua.

Pero en las últimas horas, el rector Porfirio Enríquez Salas habría cambiado de opinión, por lo que ayer se hizo conocer a los medios de comunicación que el simposio mencionado no se realizará en la UNA Puno.

BOICOT. Sobre el tema, el coordinador de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, Julio Cáceres Belzú, dijo sentirse extrañado por la actitud del rector Enríquez.

Es más, calificó esta decisión como una intención de boicot a las intenciones de abordar el proyecto Paltiture por parte del Gobierno Regional de Arequipa y del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Comunicó que el local está pendiente y que lo comunicarán por los medios respectivos. El mismo gobernador arequipeño, Elmer Cáceres Llica, anunció que está viajando a Puno porque tiene “un compromiso con los pobladores del Valle del Tambo”.Correo intentó comunicarse ayer por la tarde con el rector de la UNA Puno, sin embargo, este no respondió su teléfono celular. La duda queda sobre si su persona participará en la actividad, pues en el programa se ve que él daría bienvenida.

EN PUNO. Ayer, el gobernador Walter Aduviri volvió a hablar del tema, en las cabinas de Pachamama radio dijo que no se dará agua a Arequipa mientras la brecha de saneamiento no esté solucionado en la región altiplánica. Asimismo, se confirmó que hoy viaja a Pasto Grande, por tanto no asistirá a la actividad de Paltiture, es más, un día antes adelantó que influiría en el rector de la UNA para evitar que usen las instalaciones.