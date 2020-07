Vetan caricatura del artista huancaneño Hernán Gil

Inexplicablemente, la cuenta de Facebook del artista plástico huancaneño, Hernán Gil, ha sido suspendida. ¿Qué ha motivado este extraño “cierre”?.

“El día viernes me di cuenta que no podía entrar y seguir publicando algunas caricaturas que he venido elaborando durante esta cuarentena”, contó a Diario Correo.

El trabajo que al parecer ha motivado el enojo del gobernador regional de Puno, Agustín Luque e inclusive de la policía y el prefecto provincial, muestra a los pobladores de Huancané reclamando por un nuevo hospital en la provincia chiriwana.

“Los artistas tenemos nuestra voz crítica, me están amordazando, están vetando mi trabajo”, dijo indignado.