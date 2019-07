Vicegobernador de Puno denuncia afán de desestabilizar a Aduviri

Síguenos en Facebook

En las últimas semanas, quien ha ocupado las principales páginas de los diarios y los sets de televisión y radio fue el vicegobernador regional, Agustín Luque Chaiña, asegurando que está preparado para gobernar en una eventual condena del actual gobernador, Walter Aduviri Calisaya.

Fuentes cercanas al entorno de Luque, señalaron que, este se viene organizando y además está solicitando consejos a especialistas en el sector educación y salud, de cara a un posible Gobierno.

“No es cierto, yo no me he reunido con nadie, si en algún momento me reunido con algunos profesionales ha sido para ver problemas como el del sector salud”, arguyó, sin embargo, el vicegobernador.

INESTABILIDAD. Quien por estos días también despacha como gobernador ante la ausencia de Aduviri, asegura que existe un afán de desestabilizar esta gestión, por parte de opositores políticos.

El día sábado 29 de junio, Luque Chaiña, llegó hasta la comisaría de la ciudad de Puno, para denunciar la creación de dos cuentas de Facebook con su nombre y foto. “Hemos dado a conocer esta situación en vías de prevención del delito y advertir lo que en el futuro pueda pasar”, manifestó.

El vicegobernador asegura no estar complotando contra la gestión que lidera en este momento el exdirigente aimara y por el contrario asegura estar esperando una sentencia favorable, para de esta manera adquirir una fortaleza adicional, de cara a los interéses de la población.

La semana pasada, el consejero por San Román, Isidro Pacohuanaco Pacco, culpó a Agustín Luque de estar buscando “tumbarse” a Aduviri y asumir el cargo.

“Yo no sé de donde saca eso este señor, parece que también él está buscando desestabilizar esta gestión; yo no tengo esa formación, soy maestro y no actuó de esa manera”, finalizó.