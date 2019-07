Walter Aduviri blinda a funcionarios que no cumplen perfil profesional

Reacio se ha mostrado el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, en relación a implementar las recomendaciones del Plan de Acción, que nace de la visita de control realizada en junio pasada por el Órgano de Control Interno (OCI), donde se advierte: actualización de currículum vitae de 13 funcionarios del Gobierno Regional (GORE).

A manera de recomendación, se estableció como plazo límite el 31 de julio del presente año, para hacer ese reajuste, que en los casos insalvables tendrían que devenir en el cese de funcionarios que no cumplen con el perfil profesional para ocupar algunos cargos.

DESOBEDIENCIA. Pues bien, con fecha 24 de julio de 2019, el jefe de Recursos Humanos del GORE, Fredy Hernán Flores Zirena, a través del informe N°438 dirigido al gobernador, reitera que se implementen estas recomendaciones que, en todo caso, son también advertencias.

Veamos. Solo 2 de los 13 funcionarios han regularizado documentación para demostrar cumplir con el perfil para ocupar el puesto, estos son, Fernando Coya Valdivia y Neil Sillo Sillo.

NO PASA NADA. La jefa de Administración del GORE, Brisayda Silva Fur, es una de las que, simplemente no ha podido demostrar que cumple con el perfil. En el caso de Rigoberto Ccama Ccahuanihancco, ha pasado lo mismo. En relación a Isai Trujillo Livia, hasta ahora no pudo acreditar la experiencia necesaria para ocupar el cargo de gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el gerente de Infraestructura, Jaime Quisocala Supo; el procurador Anticorrupción, Gustavo López Llanos; el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Jhon Cari Clavijo; el jefe de Asesoría Jurídica, Aldo Valdivia Vega, eñ titular de la Dirección Regional de Energía y Minas, Rolando Luque Cutipa; el gerente de Desarrollo Social, Ricardo Delgado Ramos y Yhamile Ramos Huahuasoncco. Al respecto el consejero por Puno, Jorge Zúñiga Pineda, anunció establecer una denuncia penal en contra del titular del GORE Puno, la misma que se hará efectiva la próxima semana.