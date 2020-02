Ya son 9 cadáveres recuperados en el río Inambari de San Gabán

Pese a la magnitud de la tragedia, ocurrida el día viernes 14 de febrero en el río Inambari, las autoridades del municipio provincial de Carabaya y del Gobierno Regional de Puno hasta ayer no llegaban a la zona, causando malestar entre los parientes de los desaparecidos y pobladores.

El alcalde del distrito de San Gabán, Róger Larico Quispe dijo que hasta el momento rescataron los cuerpos inertes de 9 personas, entre ellos dos menores de edad. Añadió que, siguen como desaparecidos 17 personas, cuyos familiares están desesperados.

Según la autoridad municipal ayer hallaron los cuerpos de Norma Cruz Aguilar y los menores José Luis Condori Apaza, Nayeli Quispe Condori y Melany Cahuana, sumando 9 los cadáveres. Cerca del mediodía advirtieron sobre el hallazgo de otros 2 cuerpos, pero era falsa alarma.

SIN APOYO. Larico Quispe señaló que las brigadas de búsqueda, integrado por los policías y pobladores de la zona, en la víspera salieron a buscar en 4 canoas. “Vamos a continuar con la búsqueda, necesitamos más apoyo”, agregó. La autoridad edil, señaló que necesitan apoyo de parte de las autoridades de nivel provincial y regional, pero hasta el momento no llegan, pese a que fueron comunicados de la tragedia el mismo viernes en la tarde, luego que la canoa naufragara con cerca de 40 ocupantes.

“Esperamos que mañana (hoy) vengan y nos apoyen, necesitamos combustibles, carpas y otras cosas. Los parientes de las personas desaparecidas, que son 17, están impacientes porque querer encontrar a sus seres queridos”, sostuvo.

El alcalde informó que en un primer momento dieron como desaparecido al maquinista de la siniestrada canoa, Hugo Arocutipa. El varón ayer apareció con vida, quien ya estaría colaborando con la búsqueda.

Desde la oficina de Defensa Civil de la comuna distrital de San Gabán se informó que, se han ido desplazando hasta la localidad de Puerto Manoa con la finalidad de peinar la zona y así intentar rescatar los demás cuerpos.

Una funcionaria de dicha entidad señaló como precarias las posibilidades de que, aparezcan con vida algunas de las personas que han desaparecido. “Se ha desplazado al personal, ante la bajada del caudal se está realizando la búsqueda de las personas que hasta ahora han sido reportadas como desaparecidas”, refirió nuestra fuente.

Las brigadas que se han formado, realizan denodados esfuerzos para rescatar los cuerpos de los desaparecidos.

Mientras tanto los familiares de los desaparecidos han mostrado en todo momento angustia y desesperación más aun teniendo en cuenta que entidades como el Gobierno Regional de Puno no han hecho el más mínimo esfuerzo por desplazar personal para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Al cierre de la presente edición no se reportó el hallazgo de otros cuerpos.