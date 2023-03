La empresa prestadora de servicio de saneamiento municipal de agua potable y alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima-Seda invirtió S/1′ 119 833 44 en un proyecto que hace 8 años no funciona, de acuerdo a un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República.

inservible. Se trata de la implementación de un catastro técnico, catastro comercial y modelos hidraúlicos de redes de agua potable integrado en un sistema de información geográfica, cuya herramienta hubiera permitido la rapidez de los procesos de corte, reconexión, instalación de medidores, entrega de recibos, aplicación de estructura tarifaria entre otros trabajos para la empresa.

El proyecto fue ejecutado por el Consocio Mundo Gis, cuyo contrato fue suscrito el 15 de octubre del 2013 entre el gerente de Seda, Raúl Barrantes Alva y el representante del consocio, Yoni Roge de la Cruz Toro.

Los equipos informáticos entregados en calidad de custodia por el Consorcio Mundo Gis a la empresa Seda, desde el 5 de enero del 2015 se encuentran en la oficina de informática, los cuales no cuentan con código patrimonial, según verificó la comisión auditora.

El 9 de marzo del 2022, la comisión auditora solicitó a la oficina de control patrimonial documentos con el cual se realizó el ingreso de los equipos , muebles y otros materiales de trabajo del consorcio Mundo Gis a las instalaciones de Seda, de esa manera saber de sus ubicación y estado actual. Sin embargo, Yaneeth Villareal Mateo, responsable del control patrimonial el 16 de marzo del 2022 respondió en el sentido “No se cuenta con el documento con el cual se realizó el ingreso de los equipos, solo se cuenta con acta de entrega de bienes informáticos en calidad de custodia y no se encuentra operando”.

Efectivamente, la misma contraloría corroboró que el proyecto no se encuentra en funcionamiento desde el 14 de enero del 2015, fecha en la que se pagó la última valorización No 13, y que Seda no contaría con las claves de acceso al sistema.

El 2 de mayo del 2022, la señora Romina Sánchez Tapia en su calidad de gerente de Seda solicitó a la señora Milagros León Casabona, apoderada de Mundo Gis, hacer la entrega de la clave del servidor y con la presencia de un notario se procede al encendido del equipo y a la apertura de los sistemas para visualizar la información almacenada, pero la apoderada de Mundo Gis y la gerente de Ishuahia SACA, respondieron que Seda cumpla con el pago de laudo arbitral de S/211 207 77.

“Respecto a la ejecución del laudo arbitral hemos convenido en su ejecución voluntaria y la entrega de los avances por nuestro lado. Hasta ahora hemos cumplido en buena medida con publicar información y capacitar a su personal. Adicionalmente estamos para publicar información de Tingo María y Aucayacu. Si desde su lado cumple con su compromiso de honrrar voluntariamente el laudo, ante de finalizar el presente mes podríamos dar por concluido nuestro compromiso” respondió Mundo Gis. Y sobre la clave dijo que dejó en Seda en su momento y lo lamenta no poder ayudar para recuperar.

Perjuicio económico generado

Según documento al que tuvo acceso Diario Correo este hecho genero perjuicio económico de S/593 880 87 a Seda, dinero proveniente de recaudación de los usuarios.