Cada día Vilma Carmelo M. (56) lucha contra el cáncer, y mantiene su optimismo. ”El cáncer no es sinónimo de muerte”, manifestó. Hace seis años le diagnosticaron linfoma no hodgkin. “Yo tenía un tumor, pensé que era una papera, pero también la tenía debajo del brazo; y resulta que era cáncer. Recomiendo a la población a realizarse exámenes para detectar el cáncer a tiempo. A veces, cuando nos duele algo, simplemente nos medicamos, no deberíamos hacer eso, es mejor acudir a los especialistas. Y si te detectan cáncer, no te deprimas, hay que ser fuertes hasta el final”, dijo. El Hospital Daniel Alcides Carrión y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro organizaron campañas para el despistaje de este mal.

Panorama

El jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, Luis Tello, señaló que, “las neoplasias con mayor incidencia en la zona centro son de cuello uterino, que representa al 19,15 % del total de los casos, en el 2023 se registraron 339 casos. El cáncer de mama con 165 casos, cáncer de estómago con 152, cáncer de colon, recto y ano 148 casos, cáncer de piel melanoma y no melanoma con 143 casos, y el cáncer de próstata con 92″.

Explicó que, los factores de riesgo para el cáncer de cérvix incluyen infección por VPH, tabaquismo y múltiples parejas sexuales. Para el cáncer de mama, los principales factores son la edad avanzada, y antecedentes familiares. En el caso del cáncer de estómago, la infección por H. Pylori, la dieta alta en sal y los antecedentes familiares son factores significativos.

Luis Tello, destacó la importancia de la prevención, recomendado el diagnóstico oportuno para la detección a tiempo de cualquier neoplasia. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, más de 600 mujeres de Junín y Huancavelica participaron en campaña donde se realizó el descarte de 14 genotipos de cáncer.

Respecto a la situación del cáncer en los jóvenes. “El 5% de los pacientes hospitalizados son jóvenes de entre 18 y 30 años diagnosticados con cáncer. Las patologías más comunes son el Linfoma (Hodgkin y No Hodgkin) y neoplasia maligna de tiroides y otras glándulas endocrinas”, señaló el especialista. Añadió que, “los factores de riesgo para desarrollar linfomas pueden variar, pero algunos elementos clave incluyen antecedentes familiares de la enfermedad, infecciones virales crónicas como el virus de Epstein-Barr (EBV) y el virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1), exposición a químicos y radiación, inmunodeficiencias, edad y sexo, y ciertos estilos de vida como la obesidad y el consumo de tabaco y alcohol”.

Campaña

En el hospital Carrión realizaron una campaña de descarte de cáncer y hubo una masiva convocatoria. El coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Cáncer, Jaime Tazza, indicó que, “a las mujeres que ya tienen pareja se les realiza el papanicolau para detectar el cáncer de cuello uterino; en tanto, a los varones mayores de 40 años se les aplica un PSA que es una prueba del antígeno prostático para detectar cáncer de próstata; también se hace exámenes para detectar cáncer de colón y de mama”. Se tuvo la participación de cuatro médicos oncólogos.

Decenas de personas acudieron al hospital Carrión de Huancayo para ser parte de la campaña de detección de cáncer.

Remarcó que la principal sugerencia es que la población acuda a las campañas de despistaje de cáncer, ya que actualmente el cáncer no tiene sintomatología. “Recién cuando el cáncer ya está avanzado, acuden al hospital, pero al año se deben realizar sus chequeos preventivos. Cuando hay exámenes positivos, los oncólogos intervienen para más evaluaciones y el tratamiento que se seguirá”, señaló.

Además, que en el 2023, un total de 2850 personas recibieron consejería sobre prevención y control de cáncer. Finalmente, “el cáncer puede ser mortal cuando se detecta en estado avanzado. Pero si es cáncer diseminado, se les enseña al cuidador y al paciente a tener calidad de vida, es triste, pero es la realidad, eso se llama cuidados paliativos”, puntualizó.

