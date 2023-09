Ante la denuncia de Kevi José Aguilar Cutipa (27), el universitario puneño de Nutrición Humana que vino a Tacna para sus prácticas pre profesionales y estuvo desaparecido 26 días, el jueves por la noche varios policías del Depincri allanaron el bar “Torobar” en la calle Ramón Castilla Nº 1485 de la junta vecinal Leoncio Prado y fue intervenido Alfonso Vilca Aparicio (55) sindicado como un presunto secuestrador. Alfonso Vilca, conocido como “Fonsy”, dijo preliminarmente que solo se encargada del negocio de su hermana María Vilca Aparicio (48), al que frecuentaban personas adictas al trago, entre ellas un joven que siempre dijo llamarse “Cristian” y había ayudado un par de veces en la atención a los clientes por unas propinas.

Declara comerciante

Ayer, ante la fiscal Astrid Torres Vilca y policías de la sección Secuestros del Depincri declaró la comerciante María Vilca, quién reveló que Kevi Aguilar Cutipa o “Cristian” era un consumidor de alcohol, quién solía quedarse en la vivienda Nº 1485 para dormir unas veces junto al dueño del predio y otras veces en un viejo sillón en el espacio que ella (María) alquiló para que funcione como un bar.

Según María Vilca Aparicio, regenta la cantina hace dos años, su hermano Alfonso atiende a clientes desde hace cuatro meses, y conoce a “Cristian” hace tres semanas porque éste se había convertido en asiduo concurrente del lugar.

Problemas sentimentales

“Al principio él (Kevi o ‘Cristian’) venía todo los días, se iba un rato al mediodía y retornaba, en algunas noches se quedaba a dormir con el dueño de la casa, en el cuarto del dueño, otras veces al fondo de un patio donde hay un sillón... cuando yo llegaba al día siguiente por la mañana, me abría la puerta... Siempre le veía tomando, una vez le pregunté y me dijo que tenia problemas con una enamorada que era más joven que él y que habían terminado... Él nunca trabajó en mi local, a él le invitaban trago y hasta comida, mi hermano le daba. Solo una vez, el último domingo 17 me apoyó en mi local, ayudó a atender, anotó en un cuaderno las ventas que hizo y se le pagó S/ 30″, dijo.

La testigo refirió que Kevi Aguilar sabía que su madre y otras personas le estaban buscando, incluso una vez discutió con otro cliente apodado “Conejo” que se había enterado que le estaban buscando y le increpó por estar mintiendo al decir que se llamaba “Cristian”.

Alcohol y recurseo

María Vilca contó a la fiscal y policías que Kevi Aguilar solía consumir licor “Pozo Santo” mezclado con gaseosa o jugo “Tampico”, que algunas veces no tenía dinero y comenzó a vender sus cosas, como una casaca de cuerina que vendió a su hermano Alfonso Vilca. La dueña del bar también dijo que se enteró el miércoles 20 por la mañana que “Cristian” era el buscado Kevi Aguilar y se comunicó con la madre Olga Cutipa por vía telefónica, después progenitora e hijo se encontraron por la noche.

Audio de varón

La comerciante María Vilca Aparicio (48) acotó en su declaración que el estudiante puneño nunca estuvo secuestrado y frecuentaba por su propia voluntad su cantina en la junta vecinal Leoncio Prado. Se comprometió a entregar a la PNP una copia en CD de una grabación en audio que le hizo su hija cuando “Cristian” contaba de los problemas sentimentales que tenía con una chica y brindará nombres de otros testigos que departieron con el joven puneño en el bar.

Los policías en el bar encontraron a varias personas ebrias, también constataron que se trataba de un ambiente insalubre

Encara a “secuestrado”

Finalmente, la comerciante Vilca declaró que ayer (viernes 22) por la mañana vio a “Cristian” en las afueras de la sede del Depincri, en la asociación 24 de junio del distrito Gregorio Albarracín, y le encaró por el daño que hacía a su hermano Alfonso con su versión o cuento del secuestro y el estudiante puneño Kevi Aguilar le respondió que estaba presionado por los abogados que contrató su madre.

Liberan a “secuestrador”

Pasado las 17 h del viernes 22 culminó la declaración de María Vilca Aparicio y luego la fiscal Astrid Torres dispuso que Alfonso Vilca Aparicio sea liberado y quede en calidad de citado para las investigaciones por el presunto delito de secuestro que le imputan, teniendo que acudir a la sede del Depincri el lunes 25 para brindar una declaración.