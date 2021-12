El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra del exalcalde de Estique, Edgar García Espinoza por la presunta organización criminal “los simuladores del sur” donde es investigado por los delitos de peculado doloso agravado por apropiación y organización criminal.

El requerimiento incluye a Jesús Fuentes Silva (exgerente municipal), Everth Laura Ururi (exsubgerente de Tesorería), Karen Payehuanca Mamani (proveedora), Angélica Marquina Cahuana (extraneus) por un perjuicio a la comuna por 256 mil soles.

Servicios fantasmas

Según la investigación fiscal las exautoridades ediles, se habrían aprovechado del cargo para apropiarse de dinero que pertenecía a la municipalidad distrital de Estique, con la ayuda de personas ajenas a la administración pública (extraneus). Los involucrados simulaban servicios que nunca se brindaron a la municipalidad distrital de Estique, habiéndose detectado la emisión de varios cheques entre los años 2015-2018.

Fiscalía encontró información durante allanamiento de viviendas a investigados por integrar organización Criminal en Estique

En la investigación preliminar, la Fiscalía Especializada determinó que se giró varios cheques, que no cuentan con la documentación sustentatoria por el monto de 93 mil 249 soles. La fiscalía investiga la presunta simulación de servicios que no se brindaron en la comuna con la emisión de cheques entre el 2015 al 2018 que no cuentan con documentación que la sustenta.

Nuevos hallazgos

Luego del allanamiento de inmuebles de los investigados, realizado el 10 de diciembre del presenté, se encontró nuevas evidencias que determinaron que el perjuicio de la municipalidad ascendería 256 mil soles aproximadamente, hasta el momento.

Con las pruebas encontradas se formalizó la investigación en contra 36 personas entre exfuncionarios y trabajadores ediles, así como extraneus y proveedores. Asimismo solicito comparecencia con restricciones para 31 de los involucrados en la investigación. Estando a la espera de fijarse la audiencia judicial al requerimiento de prisión preventiva.