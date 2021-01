​Acción Popular presenta a sus candidatos al Congreso

El presidente regional del Comité Electoral de Acción Popular Bonifacio Tapia Espinoza presentó este miércoles a los tres candidatos por Tacna al Congreso, Javier Velásquez Yupanqui, quien postula con el número 1; Andrea Montero Gonzales, con el 2; y Luis González Astete, con el 3.

En la conferencia realizada en el restaurante El Epicentro a las 11:30 h destacó que su partido postula a la presidencia al exlegislador Yonhy Lescano Ancieta, bajo las premisas del antiguo Perú: ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo).

Velásquez indicó que en su agenda legislativa maneja crear el canon por el uso del agua a las grandes empresas mineras y que su principal garantía de servicio a Tacna es que de pequeño ha sido acólito del padre Luis Mellado.

Por su parte Montero dijo propuso crear más refugios para las mujeres maltratadas a fin de que no vuelvan con sus agresores. Luis González indicó haber realizado mucha labor social y que detrás de él hay un equipo técnico. Anunciaron el arribo de Yonhy Lescano este 25 de enero o el 7 de febrero, dependiendo de la pandemia.