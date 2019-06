Agentes de la comisaría Gonzáles Vigil realizan operativo con detención de requisitoriados y vehículos infractores

Síguenos en Facebook

En operativo "Intervenciones por flagrancia, requisitorias, tenencias ilegal de armas de fuego, delincuencia organizada y micro comercialización de drogas" efectuado por agentes de la comisaría Gonzáles Vigil, en Tacna, encabezados por el mayor PNP Carlos Yáñez Quispe, en las últimas horas se intervino a diversas personas y vehículos.

La redada se efectuó en la avenida Industrial y otros puntos estratégicos de la jurisdicción de esa dependencia policial. Se intervino el automóvil Toyota blanco de placa Z1F-433 conducido por Walter Canqui Callomamani, por no coincidir las características del vehículo con la tarjeta de propiedad; vehículo Kía de placa Z4Q-561, de Carlos Vargas Guzmán, por usar un SOAT que no corresponde a la unidad con esa placa; vehículo Nissan de placa Z1I-624 de Javier Yupanqui Mamani por no coincidir las características del vehículo con la tarjeta de propiedad.

Las personas detenidas por requisitorias fueron: Yeyson Yauri Larico (24), con orden de captura por delito de lesiones graves, solicitado por el Cuarto Juzgado Penal de Tacna; Daniel Elias Larico Cama (25), con requisitorias vigentes por delitos de lesiones graves, deserción, violación sexual y conducción en estado de ebriedad.

También se intervino a Kleber Solórzano Giler (38), de nacionalidad ecuatoriana, que conducía e vehículo marca Hyundai de placa GSA-8403 con aliento alcohólico, y Hugo Arcaya Salcedo (56) al volante del auto Nissan de matrícula AKW-087 por presunta alteración de color en su placa de rodaje.