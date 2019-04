AJU Zotac solicitó retiro del presidente de Zofratacna al no tenerle confianza

Síguenos en Facebook

Los delegados de la Asociación de Junta de Usuarios (AJU) Zotac solicitaron AYER al gobernador regional Juan Tonconi Quispe el retiro de Aldo Fuster Ocaña como presidente del directorio de Zofratacna. Fue durante una reunión efectuada en la sede de la gobernación regional.

El presidente de este gremio, Luis Chino Vargas, informó que el pedido se hizo porque el empresario no goza de la confianza de los comerciantes, alegó que cuestionan lo que hizo cuando fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CCIP), por la falta de partidas arancelarias y por la norma que modifica la diversión productiva de la Zofratacna.

“Yo no tengo nada en contra de él, pero los delegados no lo quieren por la posición que tuvo cuando estuvo en la Cámara de Comercio, siempre nos dijo que éramos informales, que nos oponíamos al desarrollo de Tacna, eso es lo que molesta a los compañeros y por eso no confían en él cuando dice que trabajará por la zona comercial pero él siempre se opuso”, enfatizó agregando que por esa razón el gremio no le quiere dar un ápice de confianza.

FUSTER. También descartó una reunión con Fuster para que este despeje las dudas. “Va depender de lo que digan los delegados, pero él es esclavo de sus palabras, las cuales serán difíciles quitar de la cabeza de los compañeros”, comentó contando que no escuchó la presentación de Fuster cuando asumió la presidencia del directorio.

Por su parte, expresidente del sector comercial Richard Blanco Claros, argumentó que otro motivo para pedir el cese del actual presidente de Zofratacna es que ahora el sector empresarial tiene hasta tres representantes en el directorio.

“Está él, la Cámara de Comercio y Azofra, son tres de siete, con uno más ya tienen la mayoría frente a nosotros que solo tenemos uno”, criticó.