Al cancelar componentes se puede perder el proyecto

El Oficio Nº 440-GRT/PET, de fecha 2 de setiembre, del Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna (PET) no recibió el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Consejo Departamental Tacna advirtiendo que se puede perder el proyecto Vilavilani II Fase I con la cancelación de tres de sus cuatro componentes.

Así lo expresó el decano Francisco Ramos Flores, quien manifestó que más adelante el gobierno central no asignará presupuesto ya que políticamente argumentará que el proyecto fue cancelado.

Esta orden profesional emitió un pronunciamiento señalando que en lugar de cancelar la ejecución de la planta de bombeo Ojos de Copapujo, explotación en El Ayro y conducción a La Yarada, propone la suspensión temporal de estos componentes a fin de que posteriormente -y cuando corresponda- se hagan las evaluaciones técnicas, normativas y de orden legal para su ejecución.

“La suspensión es para que en el futuro se evalúe y se modifique el proyecto. Con nuestra propuesta el siguiente gobierno puede volver a actualizar precios, se modifica, nos da el presupuesto y ejecutamos pero con la cancelación el Gobierno no dará nada”, explicó Ramos.

SUSTENTO

El pronunciamiento también señala que el canal Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca, componente 1, es de vital necesidad para revertir progresivamente el déficit hídrico de la ciudad ya que es el único que tiene por objetivo principal inmediato mitigar las necesidades de agua.

Por lo que el decano mencionó que cada componente se desarrolla independientemente, precisando que cumplen con su funcionalidad del tema hídrico así no estén construidos los demás.

El profesional considera que con esta decisión del PET, comunicada al Ministerio de Agricultura (Minagri), prácticamente la región de Puno decide si el proyecto Vilavilani va o no va.

“Eso no puede ser, a parte que a Puno no les afecta, por eso tenemos que despertar y defender el agua para Tacna... Puno no tenía por qué meterse pero son errores que generan la caída del proyecto”, declaró.

DIÁLOGO

La orden profesional acotó que tiene la predisposición de iniciar reuniones colegiadas o mesas de diálogo con sus pares de Puno para la evaluación técnica; además hoy a las 10 h realiza una videoconferencia sobre este proyecto.